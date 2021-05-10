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Giriş Tarihi: 10.5.2021 10:39 Son Güncelleme: 10.5.2021 10:39

Denizli deplasmanında 3 puan peşinde

AA
Galatasaray Denizli deplasmanında 3 puan peşinde

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı yenerek yeniden zirve mücadelesine ortak olan , 11 Mayıs Salı akşamı deplasmanda 'a konuk olacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 40 haftada 38 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Haftaya 78 puan 3. sırada giren Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 3, ikinci Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 38 maçta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 22 mağlubiyetle 28 puan toplayabilen ve son sırada yer alan Yukatel Denizlispor'un ligden düşmesi daha önce kesinleşmişti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-1 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLUK ÜMİTLERİ İÇİN GÖZLER BEŞİKTAŞ MAÇINDA

Süper Lig'de 40. haftada sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk umutlarını son 2 maça taşıdı.

Şampiyonluk şansını sürdürebilmesi için Galatasaray'ın Denizli deplasmanından galibiyetle dönmesi, aynı saatte başlayacak maçta da lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

Lider Beşiktaş'ın, Fatih Karagümrük'ü yenmesi durumunda da Galatasaray'ın şampiyonluk ümitleri sona erecek.

GALATASARAY'DA TEK EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte bir oyuncu Yukatel Denizlispor'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci tamamlanan Oghenekaro Etebo, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

Beşiktaş derbisinde sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Denizli temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan, Ryan Donk ve Etebo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 7 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

42 RANDEVU

Son 4 müsabakayı kazanan Galatasaray, 7 maçta 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü. Galatasaray ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın 42. kez birbirlerine rakip olacak.

İki ekip arasında geride kalan 41 maçın 27'sini Galatasaray galibiyetle kapattı, 6'sını Denizlispor kazandı, 8 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı takımın toplam 80 golüne, Denizli ekibi 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 6-1 kazandı.

DENİZLİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, 1983-1984 sezonunda ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Denizlispor'a deplasmanda yapılan maçlarda galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurdu.

İki takım lig tarihinde Denizli'de 20 maça çıkarken, bunlardan 12'sini sarı-kırmızılılar, 3'ünü yeşil-siyahlılar kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.

Deplasmanda rakibine 32 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 19 gol gördü.

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Galatasaray Denizli deplasmanında 3 puan peşinde
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