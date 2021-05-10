Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan altın dokunuş! 'Sahada konuşacağız' demişti...

Ankaragücü'nü deplasmanda uzatmada bulduğu golle devirerek lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşüren Fenerbahçe'de moraller tavan yaptı. Karşılaşma sonrası basın toplantısında, "Büyük cümle etmeyeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" diyen futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun takımın başında sergilediği performans ve yaptığı hamleler camiaya büyük umut oldu. Ankaragücü maçında istatistiklerle de bunu ortaya koydu...
GOL BEKLENTİSİ SIFIRDAN 3.30'A ÇIKTI
Başkent'teki karşılaşmada dakikalar 30'u gösterdiğinde Kanarya'nın gol beklentisi 0'ken, 40 yaşındaki başarılı çalıştırıcı oyunda yaptığı değişikliklerle mücadelenin gidişatını değiştirdi.
F.Bahçe adına dakikalar 90 olduğunda ise F.Bahçe'nin gol beklentisi 3.30'a çıktı ve bunun da meyvesini Valencia'nın ayağından almış oldu. 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan kazanan Belözoğlu, bu süreçte ligin en çok puan toplayan takımı durumunda bulunuyor.
İŞTE ANKARA'DAKİ ALTIN DOKUNUŞLAR
Erken yediği golle Ankara'da geriye düşen F.Bahçe'de futbol direktörü Emre Belözoğlu, 35'te Mert Hakan'ı oyundan alıp ağrıları nedeniyle yedek bıraktığı Gökhan Gönül'ü sahaya sürdü ve maça sağ bek başlayan Ozan Tufan'ı da orta alana çekti.
7 dakika sonra Ozan beraberlik golünü attı. 79'da ise Thiam ve Cisse'yi de oyuna alarak 3 forvetle gol arayan genç çalıştırıcı, 90+6'da Valencia ile kazanmayı başardı.
VALENCIA PARLIYOR
Fenerbahçe'nin santrfor problemini çözen Enner Valencia, forvet oynadığı son 6 maçta parladı. 5 gol atıp 2 asist yapan Ekvadorlu yıldız, takımına kritik puanlar kazandırdı.
Emre Belözoğlu ile kendini bulan Valencia, genç çalıştırıcının yönetiminde 8 maçta 6 gol, 2 asist yaparken, öncesinde 24 karşılaşmada 5 kez ağları havalandırıp, 1 gol pası verebilmişti.
MESUT ÖZİL FARKINI GÖSTERİYOR
Sakatlığını atlatan ve takıma hızlı bir giriş yapan Mesut Özil, ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. 32 yaşındaki yıldız, 2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde rakip yarı sahada (28) ve hücum bölgesinde (21) yüzde 100 isabet oranıyla en fazla pas yapan ilk oyuncu oldu.