Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan altın dokunuş! 'Sahada konuşacağız' demişti...

MESUT ÖZİL FARKINI GÖSTERİYOR

Sakatlığını atlatan ve takıma hızlı bir giriş yapan Mesut Özil, ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi. 32 yaşındaki yıldız, 2014/15 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ligde rakip yarı sahada (28) ve hücum bölgesinde (21) yüzde 100 isabet oranıyla en fazla pas yapan ilk oyuncu oldu.