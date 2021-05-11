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Giriş Tarihi: 12.5.2021 01:46

Kayode'den maçı sonrası flaş paylaşım! “Geldik, gördük, fethettik”

İHA
Kayode'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! “Geldik, gördük, fethettik”

Spor Toto 'in 41. haftasında Demir Grup , deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek beşincilik için avantaj elde etti. Maçtan sonra Demir Grup Sivasspor’un Nijeryalı golcüsü , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Geldik, gördük, fethettik.” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, Fenerbahçe galibiyetini sosyal medyadan bu ifadelerle paylaştı: "Geldik, gördük, fethettik."

Süper Lig'in 41. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Olarenwaju Kayode, sosyal medya hesabından Julius Sezar, 'Veni vidi vici' sözünü paylaştı. Atıfta bulunan forvet oyuncusu Kayode, "Geldik, gördük, fethettik! Bir tane daha kaldı. Bravo arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

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Kayode'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş paylaşım! “Geldik, gördük, fethettik”
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