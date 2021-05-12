Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 41. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş ile Karagümrük, Fenerbahçe ile Sivasspor ve Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her üç ekip de şampiyonluk hesapları yaparken zirvede yarış iyice kızıştı. Mevcut sonuçlara göre, Süper Lig'de şampiyon son hafta maçları ile belli olacak. Peki, Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 42. hafta maçları ve son hafta fikstürü