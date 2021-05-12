Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hangi takımla oynayacak?
Giriş Tarihi: 12.5.2021 07:25 Son Güncelleme: 12.5.2021 07:25

Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? , ve hangi takımla oynayacak?

Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hangi takımla oynayacak?

Süper Lig'de 41. hafta, oynanan karşılaşmalar ile sona erdi. , Karagümrük karşısında 2-1 yenilirken de aynı skorla Sivasspor'a mağlup oldu. ise Denizlispor'u 4-1 yendi ve şampiyonluk iddiasını son haftaya taşıdı. Bu noktada, Süper Lig merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray son hafta hangi takımla oynayacak? İşte, Süper Lig 42. hafta fikstürü ve son hafta maçları

Süper Lig'de şampiyon belli oluyor! 41. hafta karşılaşmalarında Beşiktaş ile Karagümrük, Fenerbahçe ile Sivasspor ve Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Her üç ekip de şampiyonluk hesapları yaparken zirvede yarış iyice kızıştı. Mevcut sonuçlara göre, Süper Lig'de şampiyon son hafta maçları ile belli olacak. Peki, Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? İşte, Süper Lig 42. hafta maçları ve son hafta fikstürü

SÜPER LİG'DE SON HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

İşte, Süper Lig'de son haftanın maçları...

15.05.2021 20:30 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
15.05.2021 20:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
15.05.2021 20:30 HES KABLO KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE A.Ş

15.05.2021 20:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
15.05.2021 20:30 ATAKAŞ HATAYSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
15.05.2021 20:30 GALATASARAY A.Ş. - HELENEX YENİ MALATYASPOR

15.05.2021 20:30 FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
15.05.2021 20:30 GÖZTEPE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş
15.05.2021 20:30 TRABZONSPOR A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ
15.05.2021 20:30 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e flaş sözler! "Boğaz köprüsünden düşse..."
Ramazan bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2021 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı
Bayramı namazı var mı, yasak mı? Bayram namazı camilerde kılınacak mı ve camiler açık mı?
Son dakika: Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Galatasaray avantajı yakaladı...
Son Dakika Haberi... İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da Filistinli gençlere saldırdı
Son dakika | İşte normalleşme: Yeni kurallar, açılacak işletmeler ve okullar...
Altın fiyatları için oyun değiştirici iki gelişme! Piyasalarda sinyal etkisi yaratacak
Süper Lig güncel puan durumu sıralaması: İşte 41. hafta canlı maç sonuçları ve puan durumu
Survivor kim elendi, bu hafta hangi yarışmacı gitti? 11 Mayıs Survivor'dan elenen isim ve SMS oy sıralaması
Son dakika: İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için şampiyonluk ihtimalleri! İkili ve üçlü averaj...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de son hafta hangi maçlar var? Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray hangi takımla oynayacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA