Trabzonspor'da acı fatura! En çok berabere kalınan 4 sezon...

Süper Lig'de Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve zirve yarışına ortak olan Trabzonspor, aldığı beraberlik serileri sonucu hedefinden uzaklaşırken, ligi 4. bitirmeyi garantilemişti. Son olarak Konya deplasmanından da 1 puanla ayrılan bordo-mavililer böylece, 1978-79 (16), 1979- 80 (15) ve 1984-85 (14) sezonlarından sonra en çok berabere kaldığı sezonu yaşadı ve üstelik önünde ligde kalmak isteyen Gençlerbirliği ile oynayacağı kritik bir maç var.