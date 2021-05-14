Erken atalım Beşiktaş paniklesin!

Son haftayaGalatasaray, ikiliaverajda da eşitliği sağladı.Ancak rakibinin iki gol gerisinde... 5 maçlık galibiyetserisiyle havaya giren sarı-kırmızılı takım, YeniMalatya karşılaşmasını heyecanla beklemeye başladı.Teknik heyet, futbolcularısözleriylemotive etti. Florya'da da herkes "diyerek Fatih Terim ve takıma olangüvenlerini ortaya koyuyor.Denizli dönüşü bir gün izin yaptıktan sonra dün oyuncularınıTerim, kaptanlaryanı sıra yardımcı antrenörlerözel görev verdi. İmparator'un tecrübe sahibi bu isimleredediği öğrenildi.Yeni Malatya hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da şampiyonluk maçına çıkacak takım büyük ölçüde belli oldu.Muslera,Yedlin-Donk-Marcao- Saracchi dörtlüsü,Taylan-Gedson ikilisinin formaları garanti. Denizli'de sonradan oyuna girip iki gol atan Mohamed de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak, Halil kulübeye çekilecek.Mohamed'e kanatlardan Babel ve Onyekuru'nun destek vereceği öğrenildi. Fatih Terim, 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Emre Akbaba- Arda Turan arasında tercihini yapacak.futbolcuların son maça ne kadar ciddiyetle baktıkları Denizlispor karşılaşmasından sonrademelerinden belli. Galatasaray'ın öncelikli hedefi, erken goller bulup Beşiktaş'ı baskı altına almak olacaktır. Sarı-kırmızılı futbolcular, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbideki gibi sahaya konsantre olur ve baskılı oynarlarsa bol pozisyon bulup, farklı skor bulabilirler. ZatenMalatyaspor maçının önemi ve atılacak gollerin fazlalığının şampiyonluğu getireceği zaten futbolcular tarafından biliniyor.G.Saray kritik Malatyaspor maçı öncesi dün Florya'da kampa girdi. Fatih Terim, Florya'nın yolunu tutmadan önce ailesiyle bayramlaştı. Bu anı küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Bu sene uzaktan uzağa görüntülü bayramlaştık" notuyla paylaştı. İdmanda basına açıklama yapan Emre Akbaba, "Hocam kızlarımın doğum haberini paylaşmamı istedi. Alya ve Asya aramıza katıldı. Onların da bereketiyle çifte bayram yaşayacağız inşallah" dedi. Bir de üzücü haber vardı. Martin Linnes, dün annesinin ölüm haberiyle sarsıldı..Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, açıklamalarına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yanıt geldi. Sadece Malatya maçını düşündüklerini vesöyleyen Günay şunları söyledi:Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsularımızla şampiyonluğa kanalize olduk. Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız.Başaracağız.Galatasaray taraftarı, Malatya maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Kulübü ve yöneticileri telefon yağmuruna tutan sarı-kırmızılılar, pandemi nedeniyle taraftarın stada girmesi yasak olmasına rağmen, "Diğer takımlar yapıyor. Bazı localar açılabilir. Bu önemli maçta takıma destek olmalıyız" isteğinde bulunuyor. Taraftar hiç olmazsa şampiyonluk halinde maçın bitiş düdüğü ile kapıların açılmasını ve o anın hep birlikte yaşanmasını talep ediyor.Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi teşvik iddiaları hakkında konuştu.dikkat çeken Gevrek, "Teşvik primi iddiaları bizi üzüyor.Galatasaray maçında oyuncularımız onurlu bir duruş ortaya koyacaklardır.Galatasaray maçında oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak büyük saygısızlık olur.diye konuştu.TFF, daha önce tamamınıolarak açıkladığı Süper Lig'in son hafta maç saatlerinde değişikliğe gitti.4 büyük takımın programında değişiklik yapılmadı.18.00 A.Gücü-Alanyaspor 18.00 Sivas-Kasımpaşa 18.00 Ç.Rize-Başakşehir 18.00 Hatay-Gaziantep 18.00 Karagümrük-Denizli 18.00 Antalya-Konyaspor