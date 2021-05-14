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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Erken atalım Beşiktaş paniklesin!

MEHMET ÖZCAN
Erken atalım Beşiktaş paniklesin!

maçının ilk 20 dakikasının çok önemli olduğunu belirten teknik heyet, erken atılacak iki golün Beşiktaş’ı paniğe sokacağına inanıyor. Kaptanlar ve antrenör kadrosundaki eski yıldızlar, yaşanan tarihi şampiyonlukları takıma anlatıyor

Son haftaya Beşiktaş'la aynı puanda zirvede giren Galatasaray, ikili averajda da eşitliği sağladı. Ancak rakibinin iki gol gerisinde... 5 maçlık galibiyet serisiyle havaya giren sarı-kırmızılı takım, Yeni Malatya karşılaşmasını heyecanla beklemeye başladı. Teknik heyet, futbolcuları "Yeni Malatya maçının ilk 20 dakikası çok önemli. Yoğun presle baskılı başlayacağımız bu bölümde 2 gol bulursak Beşiktaş da Göztepe deplasmanında panik yapacak ve her şey istediğimiz gibi gerçekleşecek'' sözleriyle motive etti. Florya'da da herkes "Biz şampiyonuz'' diyerek Fatih Terim ve takıma olan güvenlerini ortaya koyuyor.

'ÇEKTİĞİMİZ ZORLUKLARI ANLATIN'
Denizli dönüşü bir gün izin yaptıktan sonra dün oyuncularını iki günlüğüne kampa alan Terim, kaptanlar Muslera ve Arda'nın yanı sıra yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'e özel görev verdi. İmparator'un tecrübe sahibi bu isimlere "Daha önceki şampiyonlukları nasıl kazandığımızı takımdaki herkesle konuşun, çektiğimiz zorlukları anlatın'' dediği öğrenildi.

10 ASLAN HAZIR
Yeni Malatya hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da şampiyonluk maçına çıkacak takım büyük ölçüde belli oldu. Kalede Muslera, savunmada Yedlin-Donk-Marcao- Saracchi dörtlüsü, orta sahada Taylan-Gedson ikilisinin formaları garanti. Denizli'de sonradan oyuna girip iki gol atan Mohamed de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak, Halil kulübeye çekilecek. Tek forvet Mohamed'e kanatlardan Babel ve Onyekuru'nun destek vereceği öğrenildi. Fatih Terim, 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Emre Akbaba- Arda Turan arasında tercihini yapacak. Beşiktaş derbisinde sol üst arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edilen Falcao'nun yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Ekstra motivasyona gerek yok!
Galatasaraylı futbolcuların son maça ne kadar ciddiyetle baktıkları Denizlispor karşılaşmasından sonra "Kampa girelim" demelerinden belli. Galatasaray'ın öncelikli hedefi, erken goller bulup Beşiktaş'ı baskı altına almak olacaktır. Sarı-kırmızılı futbolcular, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbideki gibi sahaya konsantre olur ve baskılı oynarlarsa bol pozisyon bulup, farklı skor bulabilirler. Zaten Fatih Terim'in oyuncularına artı motivasyon yapması da gerekmiyor. Malatyaspor maçının önemi ve atılacak gollerin fazlalığının şampiyonluğu getireceği zaten futbolcular tarafından biliniyor.

EMRE AKBABA: ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
G.Saray kritik Malatyaspor maçı öncesi dün Florya'da kampa girdi. Fatih Terim, Florya'nın yolunu tutmadan önce ailesiyle bayramlaştı. Bu anı küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Bu sene uzaktan uzağa görüntülü bayramlaştık" notuyla paylaştı. İdmanda basına açıklama yapan Emre Akbaba, "Hocam kızlarımın doğum haberini paylaşmamı istedi. Alya ve Asya aramıza katıldı. Onların da bereketiyle çifte bayram yaşayacağız inşallah" dedi. Bir de üzücü haber vardı. Martin Linnes, dün annesinin ölüm haberiyle sarsıldı..

'BİZİ POLEMİĞE ÇEKEMEZLER'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, açıklamalarına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yanıt geldi. Sadece Malatya maçını düşündüklerini ve taraftara gerçek bir bayram hediyesi vereceklerine inandıklarını söyleyen Günay şunları söyledi: "Hiçbir açıklama bizim konsatrasyonumuzu bozamaz. Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsularımızla şampiyonluğa kanalize olduk. Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Galatasaray finallerin takımıdır. Başaracağız. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar."

ŞAMPİYON OLURSAK STADIN KAPILARI AÇILSIN
Galatasaray taraftarı, Malatya maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Kulübü ve yöneticileri telefon yağmuruna tutan sarı-kırmızılılar, pandemi nedeniyle taraftarın stada girmesi yasak olmasına rağmen, "Diğer takımlar yapıyor. Bazı localar açılabilir. Bu önemli maçta takıma destek olmalıyız" isteğinde bulunuyor. Taraftar hiç olmazsa şampiyonluk halinde maçın bitiş düdüğü ile kapıların açılmasını ve o anın hep birlikte yaşanmasını talep ediyor.

MALATYASPOR'DAN SERT AÇIKLAMA!
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi teşvik iddiaları hakkında konuştu. Şampiyon olacak takımın kendileri için bir önemi olmadığına dikkat çeken Gevrek, "Teşvik primi iddiaları bizi üzüyor. Yeneriz, yeniliriz ama biz sahada çıkar futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında oyuncularımız onurlu bir duruş ortaya koyacaklardır. Adem Büyük ve Semih Kaya'yı Galatasaray maçında oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak büyük saygısızlık olur. Algı yapan arkadaşlar keşke bizi takip etselerdi" diye konuştu.

TFF'DEN SAATLERE ŞAMPİYONLUK AYARI
TFF, daha önce tamamını 20.30 olarak açıkladığı Süper Lig'in son hafta maç saatlerinde değişikliğe gitti. 6 karşılaşma 18.00'e alınırken, 4 büyük takımın programında değişiklik yapılmadı.

YARIN
18.00 A.Gücü-Alanyaspor 18.00 Sivas-Kasımpaşa 18.00 Ç.Rize-Başakşehir 18.00 Hatay-Gaziantep 18.00 Karagümrük-Denizli 18.00 Antalya-Konyaspor 20.30 Trabzon-G.Birliği 20.30 Göztepe-Beşiktaş 20.30 Kayseri-F.Bahçe 20.30 G.Saray-Yeni Malatya

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Erken atalım Beşiktaş paniklesin!
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