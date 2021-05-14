Erken atalım Beşiktaş paniklesin!

Yeni Malatyaspor maçının ilk 20 dakikasının çok önemli olduğunu belirten teknik heyet, erken atılacak iki golün Beşiktaş’ı paniğe sokacağına inanıyor. Kaptanlar ve antrenör kadrosundaki eski yıldızlar, yaşanan tarihi şampiyonlukları takıma anlatıyor
Son haftaya Beşiktaş'laaynı puanda zirvedegiren Galatasaray, ikiliaverajda da eşitliği sağladı.Ancak rakibinin iki gol gerisinde... 5 maçlık galibiyetserisiyle havaya giren sarı-kırmızılı takım, YeniMalatya karşılaşmasını heyecanla beklemeye başladı.Teknik heyet, futbolcuları "Yeni Malatya maçının ilk20 dakikası çok önemli. Yoğun presle baskılı başlayacağımızbu bölümde 2 gol bulursak Beşiktaş daGöztepe deplasmanında panik yapacak ve herşey istediğimiz gibi gerçekleşecek'' sözleriylemotive etti. Florya'da da herkes "Biz şampiyonuz''diyerek Fatih Terim ve takıma olangüvenlerini ortaya koyuyor.
'ÇEKTİĞİMİZ ZORLUKLARI ANLATIN'
Denizli dönüşü bir gün izin yaptıktan sonra dün oyuncularını iki günlüğünekampa alan Terim, kaptanlar Muslerave Arda'nın yanı sıra yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş'e özel görev verdi. İmparator'un tecrübe sahibi bu isimlere "Daha önceki şampiyonlukları nasıl kazandığımızıtakımdaki herkesle konuşun, çektiğimizzorlukları anlatın'' dediği öğrenildi.
10 ASLAN HAZIR
Yeni Malatya hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da şampiyonluk maçına çıkacak takım büyük ölçüde belli oldu. Kalede Muslera, savunmada Yedlin-Donk-Marcao- Saracchi dörtlüsü, ortasahada Taylan-Gedson ikilisinin formaları garanti. Denizli'de sonradan oyuna girip iki gol atan Mohamed de Yeni Malatya maçına ilk 11'de başlayacak, Halil kulübeye çekilecek. Tek forvet Mohamed'e kanatlardan Babel ve Onyekuru'nun destek vereceği öğrenildi. Fatih Terim, 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Emre Akbaba- Arda Turan arasında tercihini yapacak. Beşiktaş derbisindesol üst arka adalesinde ortaderecede zorlanma tespit edilenFalcao'nun yetişmesininçok zor olduğu öğrenildi.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Ekstra motivasyona gerek yok! Galatasaraylı futbolcuların son maça ne kadar ciddiyetle baktıkları Denizlispor karşılaşmasından sonra "Kampa girelim" demelerinden belli. Galatasaray'ın öncelikli hedefi, erken goller bulup Beşiktaş'ı baskı altına almak olacaktır. Sarı-kırmızılı futbolcular, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri derbideki gibi sahaya konsantre olur ve baskılı oynarlarsa bol pozisyon bulup, farklı skor bulabilirler. Zaten Fatih Terim'inoyuncularına artı motivasyon yapması da gerekmiyor. Malatyaspor maçının önemi ve atılacak gollerin fazlalığının şampiyonluğu getireceği zaten futbolcular tarafından biliniyor.
EMRE AKBABA: ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ
G.Saray kritik Malatyaspor maçı öncesi dün Florya'da kampa girdi. Fatih Terim, Florya'nın yolunu tutmadan önce ailesiyle bayramlaştı. Bu anı küçük kızı Buse Terim Bahçekapılı, "Bu sene uzaktan uzağa görüntülü bayramlaştık" notuyla paylaştı. İdmanda basına açıklama yapan Emre Akbaba, "Hocam kızlarımın doğum haberini paylaşmamı istedi. Alya ve Asya aramıza katıldı. Onların da bereketiyle çifte bayram yaşayacağız inşallah" dedi. Bir de üzücü haber vardı. Martin Linnes, dün annesinin ölüm haberiyle sarsıldı..
'BİZİ POLEMİĞE ÇEKEMEZLER'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, açıklamalarına Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan yanıt geldi. Sadece Malatya maçını düşündüklerini ve taraftara gerçekbir bayram hediyesi vereceklerineinandıklarını söyleyen Günay şunları söyledi: "Hiçbir açıklama bizimkonsatrasyonumuzu bozamaz. Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsularımızla şampiyonluğa kanalize olduk. Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Galatasarayfinallerin takımıdır. Başaracağız. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalarda bunu başaramayacaklar."
ŞAMPİYON OLURSAKSTADIN KAPILARI AÇILSIN
Galatasaray taraftarı, Malatya maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Kulübü ve yöneticileri telefon yağmuruna tutan sarı-kırmızılılar, pandemi nedeniyle taraftarın stada girmesi yasak olmasına rağmen, "Diğer takımlar yapıyor. Bazı localar açılabilir. Bu önemli maçta takıma destek olmalıyız" isteğinde bulunuyor. Taraftar hiç olmazsa şampiyonluk halinde maçın bitiş düdüğü ile kapıların açılmasını ve o anın hep birlikte yaşanmasını talep ediyor.
MALATYASPOR'DANSERT AÇIKLAMA!
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yarın oynayacakları Galatasaray maçı öncesi teşvik iddiaları hakkında konuştu. Şampiyonolacak takımın kendileriiçin bir önemi olmadığına dikkat çeken Gevrek, "Teşvik primi iddiaları bizi üzüyor. Yeneriz, yeniliriz ama biz sahadaçıkar futbolumuzu oynarız. Galatasaray maçında oyuncularımız onurlu bir duruş ortaya koyacaklardır. AdemBüyük ve Semih Kaya'yı Galatasaray maçında oynatmamak, bu oyuncularla maç öncesinde konuşmak büyük saygısızlık olur. Algı yapan arkadaşlar keşkebizi takip etselerdi" diye konuştu.
TFF'DEN SAATLERE ŞAMPİYONLUK AYARI
TFF, daha önce tamamını 20.30 olarak açıkladığı Süper Lig'in son hafta maç saatlerinde değişikliğe gitti. 6 karşılaşma18.00'e alınırken, 4 büyük takımın programında değişiklik yapılmadı.