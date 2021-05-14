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Giriş Tarihi: 14.5.2021 16:58 Son Güncelleme: 14.5.2021 17:01

'in 10 numarası 'de paylaşılamıyor! 3 yıldız...

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Mesut Özil'in 10 numarası Arsenal'de paylaşılamıyor! 3 yıldız...

Devre arası transfer döneminde ile yollarını ayırarak 'ye imza atan 'in 10 numaralı forması paylaşılamıyor. temsilcisinde oynayan yıldızlar , ve , yeni sezonda 10 numarayı sırtına geçirmek istiyor. Ancak Arsenal'in ise planı bambaşka. ESPN'de yer alan habere göre Arsenal, 10 numarayı yeni sezonda genç yıldız adayı 'a verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, kış transfer döneminde dünyaca ünlü Alman yıldız Mesut Özil'i kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı. Özil'in Türkiye'nin yolunu tutması gündem olurken, şimdi de yıldız ismin 10 numaralı formasını kimin giyeceği konuşuluyor.

3 yıldız Mesut Özil'den sonra boşa çıkan 10 numarayı istiyor ancak Arsenal'in planı bambaşka.

Yeni sezonda Arsenal'in 3 yıldızı 10 numarayı giymek istiyor. Topçular'ın yıldız golcüsü Lacazette 9 yerine 10 numarayı sırtına geçirmek istiyor.

Londra ekibinin bir başka gol silahı olan ve 14 numaralı formayla boy gösteren Aubameyang da 10 numaraya talip olan yıldızlardan biri.

Chelsea'de oynadığı dönemde 10 numaralı formanın sahibi olan Willian, Arsenal'de de 10 numarayı giymek istiyor. Brezilyalı yıldız Arsenal'de 22 numaranın sahibi durumunda.

ARSENAL'İN PLANI BAŞKA...

3 yıldız Arsenal'de yeni sezonda 10 numarayı giymeyi talip ancak İngiliz ekibinin planı farklı. ESPN'de yer alan habere göre Arsenal, gelecek sezon için 10 numarayı genç yıldız adayı Emile Smith Rowe'a emanet edecek.

Yönetimin bu hamleyle 20 yaşındaki futbolcuyu uzun yıllar takımda tutmaya ikna etmenin hesaplarını yapıyor. Öte yandan Rowe, Premier Lig'in 36. haftasında Arsenal'in Chelsea'yi 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

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Mesut Özil'in 10 numarası Arsenal'de paylaşılamıyor! 3 yıldız...
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