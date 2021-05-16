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Giriş Tarihi: 16.5.2021 18:44 Son Güncelleme: 16.5.2021 19:18

'ın yardımcısı Murat Şahin şampiyonluk öyküsünü anlattı! Ghezzal transferi...

Segen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin şampiyonluk öyküsünü anlattı! Ghezzal transferi...

Beşiktaş, 'in 42. ve son haftasında deplasmanda 'yi 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu ilan etti. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, şampiyonluk öyküsünü A Spor'da anlattı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek tarihindeki 16. lig şampiyonluğunu ilan etti. Siyah-beyazlılar, 84 puanla averajla Galatasaray'ın önünde ligi birinci sırada tamamladı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, şampiyonluk öyküsünü A Spor'a anlattı.

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'in açıklamlarından satır başları şu şekilde;

"Şampiyon olduğumuz için hepimiz çok mutlyuz. Sezon boyunca bunu çok hak ettik. Sergen hocayla birlikte ilk şampiyonluğumuz.

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?

Ghezzal transferi tamamen Sergen hocanın son günde ilgilenmesiyle gerçekleşen bir transfer. Ghezzal burada çok mutlu, o da kalmak istiyor. Saha içi haricinde saha dışında da harika bir insan. Ghezzal olsun Rosier olsun... Beşiktaş'ta ayrılmak isteyecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.

"SERGEN HOCA TEK KELİMEYLE TARİFSİZ"

Bu yıl 10 kişi kalıp Konyaspor'u yendiğimiz maç dönüm maçı oldu bizim için. Sergen hoca tek kelimeyle tarifsiz. Sergen hocayla aramızda hoca-antrenör ilişkisinden öte bir ilişki var. Çok iyi anlaşıyoruz ve birbirimizi seviyoruz. Sergen hoca bize çok şey kattı.

"ROSIER ÇOK ENERJİK!"

Takımdaki en yaramaz ve haşeri oyuncumuz Rosier. Ama aynı zamanda takıma en çok enerji veren oyuncu da Rosier."

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Segen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin şampiyonluk öyküsünü anlattı! Ghezzal transferi...
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