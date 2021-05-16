Segen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin şampiyonluk öyküsünü anlattı! Ghezzal transferi...

GHEZZAL BEŞİKTAŞ'A NASIL GELDİ?

Ghezzal transferi tamamen Sergen hocanın son günde ilgilenmesiyle gerçekleşen bir transfer. Ghezzal burada çok mutlu, o da kalmak istiyor. Saha içi haricinde saha dışında da harika bir insan. Ghezzal olsun Rosier olsun... Beşiktaş'ta ayrılmak isteyecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.