SON DAKİKA

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Giriş Tarihi: 16.5.2021 13:39 Son Güncelleme: 16.5.2021 13:40

kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı oldu?

Süper Lig Şampiyonu kim oldu? 2020-2021 Süper Lig şampiyonu Beşiktaş mı Galatasaray mı oldu?

Kıran kırana geçen bir sezonun ardından belli oldu. 42. hafta alınan sonuçların ardından bir takım şampiyonluğa ulaştı. Son haftaya 81'er puan ile Beşiktaş ve Galatasaray lider, Fenerbahçe ise 79 puanla üçüncü sırada girmişti. Oynanan maçlarda kıyasıya rekabet yaşanırken Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusu netlik kazandı. Peki, Süper Lig şampiyonu kim oldu? Beşiktaş mı Galatasaray mı şampiyon oldu? İşte, 2020 - 2021 Süper Lig şampiyonu olan takım

Süper Lig'de şampiyon belli oldu! 2020-2021 sezonunun son haftasında kıran kırana maçlar oynandı. Son haftaya aynı puanla giren Beşiktaş ve Galatasaray, şampiyonluk için büyük efor sarf etti. Oynanan maçlar neticesinde bir takım Süper Lig şampiyonu oldu. Bilindiği gibi, son hafta maçları öncesinde Beşiktaş ve Galatasaray 81 puan, Fenerbahçe ise 79 puana sahipti.

SÜPER LİG ŞAMPİYON KİM OLDU?

Beşiktaş, Göztepe karşısında mücadele ederken Galatasaray da Yeni Malatyaspor karşısında ter döktü. Fenerbahçe de Kayseri deplasmanında mücadele verdi. Peki, 2020-2021 Süper Lig Şampiyonu kim oldu? Galatasaray mı Beşiktaş mı şampiyon oldu?

İşte, 42. hafta maç sonuçları ve Süper Lig'de şampiyon kim oldu sorusunun yanıtı

MAÇ SONUCU | GÖZTEPE 1-2 BEŞİKTAŞ

GOL! 10' Vida

GOL! 24' Alpaslan

2' Beşiktaş maçında ilk şut Ghezzal'den geldi fakat top yukarıdan auta çıktı.

4' Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan açılan ortaya kimse dokunamadı.

GOL! 10' Beşiktaş, Vida'nın kafa golüyle maçta 1-0 öne geçmeyi başardı

GOL! 24' Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün golü maçta dengeyi sağladı. Skor 1-1 oldu.

30' Göztepe gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşu sonrası kaleci Ersin son anda kornere çeldi.

GOL! Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın penaltı atışıyla skoru 2-1'e getirdi.

MAÇ SONUCU | GALATASARAY 3-1 YENİ MALATYASPOR

GOL! 39' Adem Büyük

1' Galatasaray, maça baskılı bir şekilde başladı.

11' Galatasaray'da Arda Turan çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

15' Galatasaray, Ryan Babel'in kafa vuruşuyla gole yaklaştı. Top, auta çıktı.

20' Emre Akbaba'nın vole vuruşunu kaleci çıkardı fakat öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi.

23' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun net pozisyonda vurduğu kafa şutuyla gole yaklaştı. Kaleci, gole izin vermedi.

GOL! 39' Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün golüyle maçta 1-0 öne geçti.

50' Galatasaray'da Kerem'in sert şutu üstten auta gitti.

GOL! 53' Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun golüyle maçta skoru eşitledi.

58' Galatasaray Babel ile net bir pozisyondan yararlanamadı.

GOL! 60' Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle maçta geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı.

GOL! 90+3' Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan, maçta skoru 3-1'e getirdi.

MAÇ SONUCU | KAYSERİSPOR 1-2 FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON OLDU!

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, son hafta evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor'u 3-1 geçti. Ancak bu skor sarı-kırmızılılara yetmedi. 84 puan sonunda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tarihe geçti. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk Türk oldu. Beşiktaş maçının son anları büyük heyecan fırtınasına sahne oldu.

CANLI - PUAN DURUMU

Canlı maç sonuçları sonrasında oluşan puan durumu

1. Beşiktaş - 84 Puan (2-1 Göztepe) - ŞAMPİYON

2. Galatasaray - 84 Puan (3-1 Yeni Malatya)

3. Fenerbahçe - 82 puan (2-1 Kayserispor)

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