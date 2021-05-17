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Giriş Tarihi: 17.5.2021 11:46

ile kötü başladı 'yla iyi bitirdi

AA
Eddie Newton ile kötü başladı Abdullah Avcı'yla iyi bitirdi

ile ligin 8. haftasını 6 puanla 17. sırada geçen bordo-mavililer, takımın başına getirdiği teknik direktör yönetiminde zirve yarışına katılırken, sezonu ilk 4 içinde tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde Medipol Başakşehir'i Süper Kupa'da mağlup ederek sezonu bir kupayla tamamladı

Trabzonspor, kötü başladığı sezonu teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çıkışa geçip 4. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet almasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği Futbolcu İzleme Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu ile çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp, 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, toplamda 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

SÜPER KUPA'YI MÜZESİNE GETİRDİ

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu ve sezonu da bu tek kupayla tamamladı.

Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Adana Demirspor'a 5. turda penaltı atışları sonucu elenerek hayal kırıklığı yaşadı.

PUAN ORTALAMASI YÜKSELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir puan ortalaması yakaladı. Ligin ilk 8 haftasında elde ettiği 6 puan ile 0.75 ortalamada kalan Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 32 maçta topladığı 65 puanla 2.03 gibi yüksek bir oran yakaladı.

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve getirilmesiyle 16 dış saha maçında hiç rakiplerine boyun eğmedi.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde 16 deplasman maçında 8 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

SON 12 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

Trabzonspor, sezonu 12 maçlık namağlup serisi ile kapattı. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısında 8 Mart'ta aldığı mağlubiyetin ardından oynadığı 12 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik alarak rakiplerine 3 puan vermedi.

İÇ VE DIŞ SAHA PUANLARINDA DENGE

Trabzonspor, sahasında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak 36 puan topladı. Bordo-mavililer, dış sahada ise 20 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 1 mağlubiyetle 35 puan elde ederek iç sahaya yakın bir puanı hanesine yazdırdı.

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Eddie Newton ile kötü başladı Abdullah Avcı'yla iyi bitirdi
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