Son dakika: Emre Kocadağ'dan SABAH'a özel açıklamalar! "Beşiktaş'a 4. hafta sonunda gülüyorlardı"

HOCAMIZ VE OYUNCULARIN GÖSTERDİĞİ GAYRET İNANILMAZ

"Sıkışık fikstür, pandemi… Bu anlamda Beşiktaş tarihinin en zor sezonlarından biriydi. Ayrıca favori olmamanın verdiği dezavantajlar da var. Bu bazen avantajdır, bazen dezavantajdır. Çünkü Türkiye'de her şey algıyla yönetiliyor, algıyla ilerliyor. Biz algıları yıka yıka geldik, bunun için de mücadele ettik. Sizi favori görmediklerinde saha içinde de ezmeye kalkıyorlar, bunun da mücadelesini yaptık.