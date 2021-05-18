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Giriş Tarihi: 18.5.2021 15:50 Son Güncelleme: 18.5.2021 15:51

maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? finali bu akşam hangi kanalda?

Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam hangi kanalda?

finali hangi kanalda, saat kaçta soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig’in şampiyonu Beşiktaş, kupanın sürpriz ekiplerinden Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kupanın yarı final etabında Antalyaspor Alanyaspor’u 2-0 gibi net bir skorla geçerken, Beşiktaş ise Başakşehir’i uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi. Süper Lig’i bu sezon şampiyon tamamlayan Beşiktaş kupayı da kazanıp 2’de 2 yapmak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise kupayı kazanarak tarihinde bir ilke imza atmak istiyor. Futbolseverler, kritik karşılaşma öncesi Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. İşte yayın kanalı ve muhtemel 11’ler

Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak soruları milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. 42 hafta süren Süper Lig'i şampiyon tamamlamayı başaran Beşiktaş, kupayı da müzesine götürerek sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Antalyaspor ise tarihinde bir ilke imza atıp kupayı kazanmak istiyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler, Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası finali Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini buluyor. Tarihinde 9 kez kupayı kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı kazanarak hem bir ilke imza atmak hem de Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER:

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Eren, Ufuk, Nuri, Fredy, Amilton, Sam, Gökdeniz

Beşiktaş: Utku, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Souza, Ghezzal, Necip, Gökhan, N'Koudou, Larin

Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı;

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YAYIN KANALI

18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 20.45'te başlayacak Antalyaspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Maçın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Antalyaspor, Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek finalist oldu. Akdeniz ekibi, kalesinde gol görmeden finale yükseldi ve büyük bir başarıya imza attı.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil olan Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0'la geçti. Çeyrek finalde Konyaspor'u 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 3-2 ile geçen Kara Kartal, yarı finalde Başakşehir'i 3-2 devirdi ve final biletini cebine koydu.

KARTAL'DA HEDEF AYNI STATTA 3 GÜNDE 2. KUPA

Süper Lig'i Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'yi yenerek şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 3 gün arayla ikinci kez aynı sahada kupa sevinci yaşayabilmek için ter dökecek.

Ligi 16. sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor ise hem Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek hem de Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası finali bu akşam hangi kanalda?
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