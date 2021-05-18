Antalyaspor Beşiktaş Türkiye Kupası finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi olacak soruları milyonlarca futbolseverin gündeminde yer alıyor. 42 hafta süren Süper Lig'i şampiyon tamamlamayı başaran Beşiktaş, kupayı da müzesine götürerek sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Antalyaspor ise tarihinde bir ilke imza atıp kupayı kazanmak istiyor. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala futbolseverler, Antalyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası finali Antalyaspor Beşiktaş maçı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar;

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 59. kez sahibini buluyor. Tarihinde 9 kez kupayı kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Diğer tarafta Antalyaspor ise, 55 yıllık kulüp tarihinde ilk kez kupayı kazanarak hem bir ilke imza atmak hem de Avrupa'ya gitmek istiyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri;