Bayern Leverkusen'in yeni hocası Gerardo Seoane

Kulüp sportif direktörü Simon Rolfes, Seoane'nin Bayer Leverkusen'in felsefesine uyan oyun tarzıyla Young Boys ile 3 kez üst üste İsviçre Ligi'nde şampiyon olduğunu belirterek, bu oyun tarzını Seoane ile geliştirerek başarılı olmak istediklerini belirtti.

2017-2018 sezonunda İsviçre'de kısa süreli Luzern takımı çalıştıran Seoane, 2018-2019 sezonundan itibaren Young Boys'da teknik direktör olarak görev yaptı.