Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e flaş sözler! 'Ya şampiyonluk Mustafa Cengiz'e seçim kazandırırsa...'

Eşref Hamamcıoğlu'nun böyle demesine şaşmam... Divan Başkanı olduğu zaman, emrinde olduğu İnan Kıraç'ı mutlu etmek için Galatasaray Adası'nı resmen satan, o dünyanın kıskandığı Ada'yı "Su Ada" yapıp, Galatasaray Kulübü üyelerine kapatan ve yaptığı işletme ile milyonlarca lira kazanan yaşamı karışık işletmecide kalması için, konunun Divan'da konuşulmasını adeta yasaklayan Eşref Efendi'den her şey umulur. Yaptığı listeye baktım. Öz ağabeyi tarafından mahkemeye verilenler bile var. Hem de adi suçtan... Ama, Galatasaray'ın 1994-2000 zafer yıllarında hemen her Avrupa deplasmanına birlikte gittiğimiz o zaman çok genç Burak Elmas'ın babasının nasıl ölesiye Galatasaraylı olduğunu iyi bilirim. Oğlunu da öyle yetiştirmişti.