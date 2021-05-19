Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in Beşiktaş'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca Luiz Gustavo konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...
Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan Luiz Gustavo'nun geleceği merak konusu...
Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak.
23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
4 YILLIK İMZA ATMIŞTI
Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.
Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN ROSIER ATAĞI
Bu arada Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertliler, performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Valentin Rosier için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.
SPORTING 5 MİLYON EURO İSTEDİ
Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.
Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, Fenerbahçe'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Bu transferde Valentin Rosier'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta kalmayı istiyor.
PELKAS MİAMİ'DE
Öte yandan uzun ve yorucu sezonun ardından futbolcular tatil için yollara düştü. Fenerbahçe'nin yıldızı Pelkas, ABD'ye uçtu.
10 gün boyunca Miami'de kalacak olan başarılı oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.