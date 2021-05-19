Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
Giriş Tarihi: 19.5.2021 07:03 Son Güncelleme: 19.5.2021 07:05

: 'den 'i karıştıracak transfer! 'ın yıldızı için...

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Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

haberi... Sezonu üçüncü bitiren , 'i karıştıracak bir transfer atağına kalktı. Sarı-Lacivertliler'in 'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Fenerbahçe'de ayrıca konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

'den haberleri gelmeye devam ediyor. Sezonu üçüncü bitiren Sarı-Lacivertliler'in 'ın yıldız ismi için devreye girdiği iddia edildi. Ayrıca konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir'in haberine göre; 'de Emre Belözoğlu'nun Futbol A Takım Direktörü olarak görevlendirilmesinin ardından maçlara kulübede başlayan 'nun geleceği merak konusu...

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Brezilyalı oyuncunun Başkan Ali Koç ile yapacağı kritik görüşme gelecek adına ışık olacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

23 Temmuz'da 34 yaşına girecek orta sahanın takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

4 YILLIK İMZA ATMIŞTI

Yönetim 2019 yılında bonservisine 6 milyon Euro ödenen, 3.5 milyon Euro'dan 4 yıllık imza attırılan Gustavo'nun maaşını kulübe için oldukça yüksek buluyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

yönetimi oyuncudan ücret indirimi yapması konusunda talepte bulunacak.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Bununla birlikte Gustavo'nun 11 oynamak istediği, gelecek sezon da ana kadroda düşünülmemesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

FENERBAHÇE'DEN ROSIER ATAĞI

Bu arada 'nin geçtiğimiz günlerde bomba etkisi yapacak bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Sarı-lacivertliler, performansıyla 'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan için Fransız sağ bekin bonservisini elinde bulunduran Sporting'in kapısını çaldı.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

SPORTING 5 MİLYON EURO İSTEDİ

Yetkililer, oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istediklerini Portekizlilere iletti.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Sporting'in Rosier için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği, 'nin ise gaza basmak için seçim sürecinin tamamlanmasını beklediği ifade edildi.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

Bu transferde 'in tercihi hayli belirleyici olacak. Fransız futbolcu, şampiyonluk yaşadığı 'ta kalmayı istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

PELKAS MİAMİ'DE

Öte yandan uzun ve yorucu sezonun ardından futbolcular tatil için yollara düştü. 'nin yıldızı Pelkas, ABD'ye uçtu.

Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...

10 gün boyunca Miami'de kalacak olan başarılı oyuncu, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

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Son dakika: Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak transfer! Beşiktaş'ın yıldızı için...
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