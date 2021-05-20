Adaylığını açıklayacak Belözoğlu kalacak!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyerek gündemdeki sorulara yanıt verecek. Başkanın ilk olarak 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul'da yeniden başkanlığa aday olacağını açıklaması bekleniyor. Başkanın seçilmesi halinde yapacağı icraatlarla ilgili de kamuoyuna ön bir bilgi vermesi muhtemel. Taraftarın en çok merak ettiği konu ise Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceği... Genç spor adamı, teknik direktör olarak mı devam edecek, sportif direktörlüğe mi dönecek, bu soru cevabını bulacak. Gidecekgelecek futbolcular, mali durum ve muhalefetin eleştirilerine ilişkin önemli açıklamaların da birinci ağızdan yapılacağı gelen bilgiler arasında.