Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
Giriş Tarihi: 20.5.2021 07:04 Son Güncelleme: 20.5.2021 07:07

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Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

haberi... Sezona yaptığı 22 transferle şampiyonluk parolasıyla başlayan , ligi ve 'ın ardından üçüncü bitirdi. yazarı , başkan , takımın eski ve yeni hocası ile ve dünyaca ünlü yıldız 'le ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , 'i ve 'ın ardından üçüncü bitiren 'yi değerlendirdi. Usta isim, başkan , takımın eski ve yeni hocası ile ve dünyaca ünlü yıldız 'le ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

- Gözler Başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı ve sezona sportif direktör olarak başlayıp teknik direktör olarak tamamlayan Emre Belözoğlu'nun bu göreve devam edip etmeyeceğinde. Şimdi ne olacak?

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

"Kongre bir hafta ötelendi ama şu ana kadar 'tan başka isim ortaya çıkmadı. Çıkması muhtemeller de "Ali bey adaysa, ben yokum" diyorlar. Yani; tek adaylı bir kongre olacak. Bu aslında güçlü bir destek.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Üç yılda yaşananlara baktığımızda , kişisel olarak yaptığı maddi fedakârlıkların, kulübü girdiği darboğazdan çıkarmak için tavırlı davranmasının ve samimiyetinin karşılığını aldı. Yoksa böyle bir tabloda kim olursa olsun, o koltukta tutunamazdı.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Kendisine düşen; bu güveni idari ve sportif olarak sahaya yansıtacak, doğru isimlerden kurulu bir yönetim oluşturması. Yine "genç takım" modeline dönerse, tek başına bütün işleri halletmeye çalışırsa, hatalarına yenilerini ekler.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Kongre nedeniyle ile bir yıllık sözleşme yapılmıştı. Tek aday olması demek, Belözoğlu ile devam edeceği anlamını da taşır aslında.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Bu ikili birbirlerine güveniyor, ortak karar alıyor ve dinamikleri duygularıyla kontrol ediyorlar. Bence bu statüko değişmeyecektir."

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

10 TANE GÖNDER, 10 TANE AL DÖNEMİ BİTMELİ

- Fenerbahçe elindeki kadroya nasıl takviyeler yapmalı?

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

da, da takımı rakip ceza sahasına soktu. Pozisyonlara girmesini sağladı. Ama 5'te bir ile değerlendirirken, 11'de birde kaldı. Ciddi bir santrfor performansına ihtiyaçları var.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Aynı şekilde 40 maçın sadece 11'inde gol yememişler. Yani defans da sallanmış. O zaman bu bölgeyi de emin ellere teslim etmeleri gerekiyor. Aslında 'yi ve 'dan öne çıkaran; satabilecek oyuncuları olması.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Altay, Szalai, İrfan Can, Pelkas, Ozan Tufan gibi genç ve piyasası olan değerleri var. Ama en fazla iki oyuncusunu satmalı, bu bütçe ile de umut vadeden değil, kendini kanıtlamış isimlere yönelmeli. 10 tane gönder, 10 tane al dönemi bitmeli. Bir yıl tecrübe kazanmış, gelişme işaretleri veren bir kadro var ellerinde.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

İSTİKRAR FIRSATI ELİNDE

- Gelecek sezon takım Mesut Özil üzerine mi kurulmalı? Katkısı ne olur?

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

"Tek seçim değil ama kaçınılmaz olanı bu. gibi özel bir oyuncuya konfor alanı açacak, yanında pas alışverişi yapacağı kaliteyi oluşturmak önemli. Siz asist kralını takıma alıyorsunuz ama topu atacağı futbolcu yok.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Transfer planlamasında bu köprü kurulmalı. Avrupa Şampiyonası'nın bitimini de beklemek zorundalar. Kimler gidecek, ellerinde kim kalacak bakacaklar. Ozan'ın, İrfan Can'ın yerini doldurmak zorunda kalırlarsa, yeniden başlamak durumundalar.

Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Sadece Mesut'lu değil, üç-dört ayrı yapılanma hedefi olmalı ve sürprizler doğru hesaplanmalı. Rakipler yeniden beş-altı oyuncu aramak zorundalar ilk 11'lerine. istikrar fırsatını elinde tutuyor. Hedef en az oyuncuyu satarak, en doğru mevkileri doldurmak olmalı."

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Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...
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