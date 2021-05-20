Son dakika: Fenerbahçe için olay sözler! Ali Koç, Erol Bulut, Emre Belözoğlu ve Mesut Özil...

Altay, Szalai, İrfan Can, Pelkas, Ozan Tufan gibi genç ve piyasası olan değerleri var. Ama en fazla iki oyuncusunu satmalı, bu bütçe ile de umut vadeden değil, kendini kanıtlamış isimlere yönelmeli. 10 tane gönder, 10 tane al dönemi bitmeli. Bir yıl tecrübe kazanmış, gelişme işaretleri veren bir kadro var ellerinde.