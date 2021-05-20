Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek! Beklenen teklif 20 milyon Euro





EN DÜŞÜK 20 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞINDAN PAY

Uğurcan Çakır'ın en iyi teklif ile en iyi kulübe gitmesini hedefleyen ve oyuncu ile de bu konuda kariyer planlaması yapan yönetim, başarılı eldiven için taban fiyatı 20 milyon Euro olarak belirledi. Bordo-mavililer, ayrıca Uğurcan'ın sonraki satışından da yüzde 25'lik bir pay beklentisinde. Bu seviyelerin altında gelecek teklifleri reddedecek olan yönetimin, Uğurcan'ın Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterdikten sonra teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi.