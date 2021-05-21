Abdülkadir Ömür'den EURO 2020 açıklaması! "Çok iyi bir jenerasyonumuz var"

"ÇOK İYİ BİR JENERASYONUMUZ VAR"

"Elimden geleni yapacağım. Güzel bir ekibimiz var. İnşallah her şey güzel başlar ve her şey güzel biter. Sakatlığımı atlattım. Burada da performansımı geliştirmeye çalışacağım. Kadro içerisinde kalmaya çaba göstereceğim. İnşallah başarabilirim. EURO 2020'de zor bir grup gibi gözüküyor ama Türk Milli Takımımız da gayet güçlü bir takım. Çok iyi bir jenerasyonumuz var. Bunun üstesinden gelebilecek bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyoruz."

A Mİlli Takım formasını 7 kez sırtına geçiren Ömür, tamamında Şenol Güneş yönetimindeydi.