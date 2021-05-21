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Giriş Tarihi: 21.5.2021 12:45 Son Güncelleme: 21.5.2021 12:45

'da kontratını feshetti!

DHA
Denizlispor'da Recep Niyaz kontratını feshetti!

'den düşen 'un 25 yaşındaki orta saha oyuncusu , alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti. Recep Niyaz, Denizlispor'da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan altıncı futbolcu oldu. Ege ekibinde daha önce , , , ve Angelo Sagal aynı sebeple mukavelelerini sonlandırmıştı.

Süper Lig'e veda eden Denizlispor'da yaprak dökümü devam ediyor. Denizlispor'un altyapı patentli 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Recep Niyaz, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle mukavelesini tek taraflı feshetti.

Altyapısında yetişip ardından Fenerbahçe'ye transfer olduğu kulübünde 2018'den bu yana tekrar forma giyerek TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan, 2 sezondur da Süper Lig kadrosunun değişilmezlerinden olan Recep Niyaz, bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

Deneyimli oyuncuya Süper Lig'den bir çok kulübün talip olduğu öğrenildi. Recep Niyaz, Denizlispor'da bu sezon alacaklarının ödenmemesi nedeniyle takımdan ayrılan 6'ncı futbolcu oldu. Ege ekibinde daha önce de İsmail Aissati, Neven Subotic, Costel Pantilimon, Tiago Lopes ve Angelo Sagal aynı sebeple mukavelelerini sonlandırıp takımla yollarını ayırmıştı.

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Denizlispor'da Recep Niyaz kontratını feshetti!
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