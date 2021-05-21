Şampiyonluğun perde arkasını Murat Özbostan yazdı! 'Elektrikleri kesilen Beşiktaş...'

BUNDAN SONRA NE YAPMALI?

Bu kadro Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hatta hiç yetmez. Beşiktaş, 13-14 oyuncu ile şampiyon oldu. Bu kadroda durumu en çok merak edilen oyuncular; Rosier ve Ghezzal. İki futbolcu ya bir daha kiralanacak ya da bonservisleri alınacak. Maliyetleri en az 8-9 milyon euro.