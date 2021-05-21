Şampiyonluğun perde arkasını Murat Özbostan yazdı! 'Elektrikleri kesilen Beşiktaş...'

Türk futbolunda 2020-2021 sezonu tam anlamıyla Beşiktaş'ın yılı oldu. 42 haftalık zorlu maratonu zirvede bitiren Beşiktaş, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde şampiyon oldu. Kartal, lig şampiyonluğunu Türkiye Kupası zaferiyle perçinledi. Siyah-beyazlıların tarihi sezonunu değerlendiren Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Beşiktaş'ın şampiyonluğunun perde arkasını yazdı.
İŞTE ÖZBOSTAN'IN O YAZISI...
Beşiktaş, hem şampiyon olarak hem de Türkiye Kupası'nı alarak sezona damga vurdu. Bu başarının arkasında emek veren çok isim var. Şu an herkes Sergen Yalçın'ı konuşuyor haklı olarak. Ama başkan Ahmet Nur Çebi'yi de unutmayalım. Seçim olduktan sonra SABAH Ekonomi zirvesinin davetiyesini kendisine vermek için kulübe gittiğimde hem heyecanlı hem telaşlıydı.
Seçim bitmiş, başkan seçilmiş ve bir sürü sorunla karşı karşıya kalmıştı. İşte o gün ödenmeyen faturalar yüzünden Vodafone Park'ın elektriklerini kesmeye gelmişlerdi. 2019'un Ekim ayında bunları yaşayan Beşiktaş, bugün biri kadınlarda 3 kupayı birden müzesine götürdü. Sayın Çebi, bu sorunları kısa vadede çözmeye çalışırken, gelen icra kamyonları, senetler, alacaklılar, FIFA'daki dosyalar ve yaşanan kâbus dolu günler vardı.
2019 ve 2020 bu sorunlarla uğraşmakla geçti. Kulüp personeli aylarca maaş alamadı, işe gelecek yol paraları yoktu. Bu zor günlerin ardından gelen bu şampiyonluk elbette Sergen Yalçın'a yazar ama başkan ve yönetimi de unutmamak lazım. Onlar gizli kahraman.
BİRKAÇ CÜMLE İLE DE 16. ŞAMPİYONLUĞU ÖZETLEYELİM...
1- Kulüp ile Ümraniye arasında doğru bir iletişim kuruldu. Yönetim doğru teknik adam ile yola devam etti. Camia ateşi gördü. Sergen Yalçın'a sınırsız kredi açıldı.
2- Teknik kadro doğru işler yaptı. Oyuncular iyi çalıştı. Forma adaleti dört dörtlük işledi.
Oyuncu, Sergen Yalçın'a inandı. Yalçın'ın arkasındaki ekip, işini muhteşem yaptı. Eğer Yalçın başarılı olduysa bunda doktorundan, antrenörüne kadar herkesin de payı fazlasıyla vardı.
BUNDAN SONRA NE YAPMALI?
Bu kadro Şampiyonlar Ligi için yetmez. Hatta hiç yetmez. Beşiktaş, 13-14 oyuncu ile şampiyon oldu. Bu kadroda durumu en çok merak edilen oyuncular; Rosier ve Ghezzal. İki futbolcu ya bir daha kiralanacak ya da bonservisleri alınacak. Maliyetleri en az 8-9 milyon euro.
Beşiktaş bu parayı verir mi bilmem ama eğer bu iki futbolcu giderse, Beşiktaş yüzde 35 güç kaybeder. Bir değil iki golcü lazım. İyi bir santrafor almak maliyetli iş. Beşiktaş belli ki Aboubakar ile devam etmeyecek. Atiba'yı yedeklemek şart. Sol açık şart. Kalede sıkıntı olmasa da oraya bir takviye düşünülebilir. Özetle Beşiktaş; en az 6-7 futbolcuyu takıma katmak zorunda. Beşiktaş'ın 11'i bayağı değişir.
SERGEN YALÇIN İMZA ATACAK MI?
Bundan sonraki dönemde Beşiktaş'ın attıracağı en büyük imza Sergen Yalçın olacak. Bu konuda hiçbir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Bir pazarlık süreci olabilir. Sergen Yalçın'ın istediği yıllık ücret 2.5 milyon euro (yaklaşık 25.5 milyon TL). Anlaşmanın 2+1 yıllık olması planlanıyor. Taraflar anlaşır ve görkemli bir imza töreni olur.