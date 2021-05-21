Söz sırası başkanın

Takımın şampiyonluk motivasyonunu bozmamak adına basın toplantısını lig sonuna erteleyen Başkan Mustafa Cengiz, kameralar karşısına geçecek
CENGİZ'İN SEÇİME KADAR "TERİM'LE DEVAM" ÇAĞRISI YAPMASI BEKLENİYOR
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün 14.30'da kameralar karşısına çıkacak.
Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor. İşte öngörüler: BAŞKAN Cengiz, en yüksek olasılık olarak görülen detaya göre 19 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıklayacak.
Aday olması ise çok düşük bir ihtimal... SÖZLEŞMESİ 31 Mayıs'ta sona erecek olan teknik direktör Fatih Terim'den seçime kadar görevine devam etmesi yönünde istekte bulunacak. TRANSFERLER konusunda, endişeli taraftara güvence verecek. BAŞKANLIĞININ son döneminde gerçekleştirdiği icraatları (Florya'nın geri alınması, G.Saray Adası, Kemerburgaz arazisinin kulübe kazandırılması) tek tek anlatacak.
29 Mayıs'taki seçimin iptali için dava açan başkan adaylarından Burak Elmas'a cevap verecek.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN 'Aday ol' baskısı var
Başkan Mustafa Cengiz daha önce seçime girmeyeceğini vurgulamıştı. Özellikle sağlık konusunda sıkıntıları var. Ve hâlâ tedavisini aksatmadan sürdürüyor. Ancak son günlerde başkana ekibi içinden 'adayol' baskısı var. Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un Cengiz'e "Seçime gir,kazanırız" dediğini duydum. Başkan Cengiz bugün icraatları ile ilgili açıklama yapacak. Belki de Terimkonusuna değinecek. Ancakbu baskıya vereceği cevabıda merakla bekliyorum.