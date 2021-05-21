Söz sırası başkanın

CENGİZ'İN SEÇİME KADAR "TERİM'LE DEVAM" ÇAĞRISI YAPMASI BEKLENİYORG.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün 14.30'da kameralar karşısına çıkacak.Cengiz'in konuşması sır gibi saklanırken, çok sayıda da detay barındırıyor.Cengiz, en yüksek olasılık olarak görülen detaya göre 19 Haziran'daki seçimde aday olmayacağını açıklayacak.Aday olması ise çok düşük bir ihtimal...31 Mayıs'ta sona erecek olan teknik direktör Fatih Terim'den seçime kadar görevine devam etmesi yönünde istekte bulunacak.konusunda, endişeli taraftara güvence verecek.son döneminde gerçekleştirdiği icraatları (Florya'nın geri alınması, G.Saray Adası, Kemerburgaz arazisinin kulübe kazandırılması) tek tek anlatacak.29 Mayıs'taki seçimin iptali için dava açan başkan adaylarından Burak Elmas'a cevap verecek.BİR GÖRÜŞMustafa Cengiz daha önce seçime girmeyeceğini vurgulamıştı. Özellikle sağlık konusunda sıkıntıları var. Ve hâlâ tedavisini aksatmadan sürdürüyor. Ancak son günlerde başkana ekibi içindenbaskısı var. Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş'un Cengiz'edediğini duydum. Başkan Cengiz bugün icraatları ile ilgili açıklama yapacak.