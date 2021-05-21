TFF 1. Lig'de Play-off finalistleri belli oluyor!

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

SAMSUNSPOR, ALTINORDU'YU KONUK EDİYOR

Diğer eşleşmede İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.