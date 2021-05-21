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Giriş Tarihi: 21.5.2021 09:44 Son Güncelleme: 21.5.2021 09:44

. Lig'de Play-off finalistleri belli oluyor!

AA
TFF 1. Lig'de Play-off finalistleri belli oluyor!

. Lig'den 'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında finalistler, yarınki maçlarla ortaya çıkacak. Play-off yarı final rövanşındaki İstanbulspor-Altay ve -Altınordu karşılaşmaları, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de play-off'tan bir ekip daha Süper Lig vizesi alacak. Final maçının 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacağı play-off'ta yarı final rövanş karşılaşmaları yarın oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Altay'a 3-2 mağlup olan İstanbulspor, rakibiyle yarın saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.

Play-off'tan daha önce Süper Lig'e yükselemeyen iki takımdan İstanbulspor, rakibini saf dışı bıraktığı takdirde play-off'ta ilk kez finale yükselecek. Altay ise rakibini yenmesi halinde bu sezon 6. kez mücadele ettiği play-off'ta 3. kez finalde yer alacak.

SAMSUNSPOR, ALTINORDU'YU KONUK EDİYOR

Diğer eşleşmede İzmir'de Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu, rakibiyle yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Bu sezon 3. kez play-off'ta yer alan Yılport Samsunspor, 2013-2014 ve 2014-2015'te play-off'ta finale yükselmesine rağmen Süper Lig vizesi alamamıştı. Bu sezon ilk kez play-off'ta mücadele eden Altınordu, 1969-1970 sezonundan bu yana mücadelesini Süper Lig'den uzak sürdürüyor.

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TFF 1. Lig'de Play-off finalistleri belli oluyor!
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