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Giriş Tarihi: 22.5.2021 14:57 Son Güncelleme: 22.5.2021 14:58

Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında sürpriz iddia! teknik adam...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında sürpriz iddia! İspanyol teknik adam...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezona ile başlayarak son 10 haftada takımı 'na emanet eden Fenerbahçe, genç teknik adamla ligi ve 'ın ardından 3. sırada bitirmişti. Yeni sezonda takımın başında kimin olacağı henüz kesinleşmemişken, basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de sezona Erol Bulut ile giren sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla yollarını ayırmış ve yerine takımın sportif direktörü olan Emre Belözoğlu'na görev vermişti.

İlk teknik direktörlük tecrübesini Fenerbahçe'de yaşayan genç teknik adam Emre Belözoğlu, son 10 haftada aldığı puanlarla Fenerbahçe'yi şampiyonluk için iddialı hale getirmişti.

Ancak 41. haftada Sivasspor'a karşı alınan mağlubiyetle yarıştan uzaklaşan sarı-lacivertliler, sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında 3. sırada tamamlamıştı.

Yeni dönemde de başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç, hangi teknik adamla sezona başlayacağına henüz karar vermiş değil.

Emre Belözoğlu'nun devam edeceği iddiaları sürerken, dış basından yabancı teknik direktör isimleri de Fenerbahçe için yazılıyor.



JOSE BORDALAS İDDİASI

Sarı-lacivertli taraftarlar, son 10 maçta takımı yöneten Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda teknik direktörlük görevini sürdürmesini bekliyor.

Ancak İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı.

Sitenin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığını yürüten 57 yaşındaki çalıştrıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı.

83 kez galibiyet sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam, 59 beraberlik ve 69 mağlubiyet aldı. Bordalas'ın yakaladığı puan ortalaması ise 1.46 olarak kayıtlara geçti.

Bordalas'ın çalıştırdığı Getafe, bu sezon bitime 1 maç kala La Liga'da 16. sırada yer alıyor.

DORUKHAN BİLMECESİ

Bu arada şampiyonluk kutlamasındaki "Gidiyorum" şarkısıyla Beşiktaş'a veda eden Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe cephesinden, 25 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli formayı giyeceği yönünde sinyaller gelirken, menajeri Ahmet Bulut ısrarla yurt dışını işaret ediyor.

Lille'in, Burak Yılmaz'ın tavsiyesiyle Dorukhan'ı kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında.

BERKE'DE ÖNCELİK YENİ SÖZLEŞME

Westerlo'daki sözleşmesi biten ve Fenerbahçe'ye geri dönen genç kaleci Berke Özer'le ilgili transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Menajerini değiştiren Berke'nin Atletico Madrid ile görüşmelere başladığı ifade edildi.

Ancak Fenerbahçe, 21 yaşındaki kaleciyle yola devam etmek istiyor. Fenerbahçe yönetiminin ilk hedefi, Berke ile yeni sözleşme imzalayıp uzun vadeli hedeflere yönelmek.

Genç kaleci, 2018 yaz transfer döneminde 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-lacivertlilere transfer edilmişti.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni hocası hakkında sürpriz iddia! İspanyol teknik adam...
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