Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk sözleri! "Parayla saadet olmuyor"

"HOLLANDA'YA GİDİP GELMEM İKİ TARAF İÇİN DE İYİ OLDU"

Geçen sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Hollanda'da geçiren Oğuzhan, bu tercihin hem kendisi hem de Beşiktaş için iyi sonuç verdiğini dile getirdi. Geride kalan sezonlarda taraftarların kendisine yönelik tepkisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Oğuzhan, "Hollanda'ya gidip gelmem iki taraf için de iyi oldu. Oraya gittikten sonra burada sevildiğimi gördüm. Özlendiğimi gördüm. Beşiktaş tarihinde 9 senede 3 şampiyonluk kaç futbolcu söyleyebilir?" ifadelerini kullandı.

Kimseye saygısızlık yapmadığını vurgulayan Oğuzhan, "Ben kimseye saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar bunu bilir. Maç içerisinde o heyecanla bazı şeyler yaşanmıştır. Kimseye saygısızlık yapmam. Hele ki kendi taraftarıma asla. Kendi taraftarıma hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. Bir tepki vardı, bir hareket vardı. O zaman da açıklamasını yaptım. Bunu bir grup kendi üzerine aldı. Ki ben açıklamamı yapmıştım. Bunları geride bıraktım. Benim orada üzüldüğüm şey; feda sezonunda buraya geldim. Kimsenin hiçbir beklentisi yoktu. Bizim hakkımızda neler söyleniyordu. Samet hoca zamanında devreyi lider bitirdik. Sonra adım adım geldik ve iki sene şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Şampiyon oldukları sezonların ardından yeni transferlerin yapıldığını aktaran Oğuzhan, "Oyunculara yer aranıyor. Dışarıdan oyuncular geldi, onlara yer aranıyor. İki sene şampiyon olan oyuncular var. Kimse hiç düşünmüyor. Oğuzhan neden üzgün? Oğuzhan neden böyle? Kimse bunu sormuyor. Herkes yine farklı şeyler hedefliyor. Yeni oyuncular geldi, onlar oynayacak. Ben? İki sene şampiyon olduk. Bir anda ne değişti? Hemen onlar mı oynayacak? Takımı iki sene şampiyon yaptık. İyi de oynadık. Atiba ile ben her maç oynadık. Üçüncü sezon bir anda 'Oğuzhan 60'ta çıksın, Oğuzhan 60'ta çıksın'... Ben çok kötü oynadığım maçları çıkarırım. Hatta beni beğendiğiniz maçlarda bile kendimi beğenmemişimdir. 'Artık o oynamasın, artık o oynamasın'... O kadar şeyi biriktirdim, biriktirdim. Bu kadar mıydım? Duygusal bir kırılma yaşadım. 24-25 yaşındasın. Ne zaman biraz bağlanıyorsun, o daha çok yıpratıcı oluyor. Onun için sen işini yapacaksın. Çıkacak, topunu oynayacaksın." diya konuştu.

Şampiyonlukların ardından yeni gelen oyunculara tepki verilmediğini kaydeden Oğuzhan, "En eski sensin. Bu tepki normal. O zaman normal karşılamıyorsun. Sevildiğini hissetmek istiyorsun. Biraz değerli hissetmek istiyorsun kendini. Benim bunları aramamam gerekiyordu. Taraftar seni en yakını görüyor. Haydi kalkın ayağa diyor. Ama o zaman öyle göremiyorsun. Aradan yıllar geçince sevildiğini görünce tekrar buraya geliyorsun. Bunları görünce 'Bazı şeyleri bir tık farklı yapabilirim' diye düşünebiliyorsun, tekrar yapıyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan, yaşananlara rağmen Beşiktaş'tan vazgeçmediğinin hatırlatılması üzerine "Asla" ifadesini kullandı. Beşiktaş için verdiklerinin çok fazla olduğunu anlatan Oğuzhan, "Diğer takımlarda benim yaşadığımın daha azını yaşayan oyuncuların nasıl tepkiler verdiğini gördük. Çabuk da vazgeçtiler. Bizim bu tesisler içerisinde ne yaşadığımızı, maç içerisinde neler yaşadığımızı, maddi ve manevi ne zorluklar çektiğimizi göremiyorsunuz. Bunları şu ana kadar hiç dile getirmedim. Bir sene boyunca maaş almadığım oldu. Necip hariç bu kadar uzun süre parasını almayan oyuncu yoktur. İstek geliyor erteleyelim. Sorun yok, bunları çok yaşadık. Beşiktaş için yapıyorsun. Diğer taraftan da bir hafta sonra maça çıkıyorsun, ıslıklanıyorsun. Sonra 'Ben neler yapıyorum' diyorsun. Bir sene maaş almayayım bu sorun değil. Ama o an 'Karşılığı bu mu?' diyorsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı oyuncudan fedakarlığın beklenemeyeceğini aktaran Oğuzhan, "(İşçiyim ben) diyor. Maaşımı bu zamanda alırım. Ki ona göre haklı. Hollanda'ya gittim orada günü gününe paranız yatıyor. Hatta pazara denk gelince cumadan yatıyor. Bizde durum farklı. Beşiktaş gibi camialarda bu kadar sene gecikince oynayınca bunu normal karşılıyorsun. Yeni yönetim geldikten sonra çok uğraşıldı. Maaşlar gününde yatsın diye uğraşıldı. Bir de çok zor bir dönemde geldiler. Ben feda sezonunda geldim maddi durumumuz o zaman da kötüydü. Yavaş yavaş bir şeylere ulaşıldı. İki sene şampiyon olduk. Sonra yavaş yavaş o başladığımız yere dönmeye başladık. Ahmet Nur Çebi başkanımız çok zor dönemde geldi. Rakiplerimiz de inanılmaz zorlandı. Süreç iyi yönetildi. Biz de elimizi taşın altına koyacağız, koyduk da. Bunu daha önce de yaptık. Bu takımı, bu ortamı yönetim sağladı." şeklinde konuştu.

Şampiyonlukta takımın dengeli olmasının çok önemli olduğuna dikkati çeken Oğuzhan, "Real Madrid, Barcelona, Machester United gibi ekipler hariç takımlarda 2-3 yıldız zarar verebilir, sanırım Ferguson demişti. Takım geldi inanılmaz sevgi, saygı var. Bizde öyle bir oyuncu yok. Böyle bir ortamdan şampiyonluk çıkar. Bakıyoruz inanılmaz oyuncularımız var. İlk haftalarda görmediniz ama biz her gün idman yapıyoruz. İdmanda yaptığını sahaya yansıtamıyorsun ama bu ayrı konu. Birbirine alışman gerekiyor. Burada iki üç sene birlikte oynayan bir takım yok. Ghezzal ve Rosier uzun zaman oynamamış geldi. 'Aboubakar sakat geldi' dendi. Sonuçta idmana bakıyorsun takım çok iyi. Maçlarda öz güven probleminiz var. Sonra bir galibiyet, iki galibiyet sonra yavaş yavaş geliyor." ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN HUZURLU VE GÜZEL BİR SEZON OLDU"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendilerini iyi yönde motive ettiğini kaydeden Oğuzhan, "Hoca mental anlamda o rahatlığı sana veriyor. Senin neler yapabileceğini sana hatırlatıyor. İdmanda bazen iyi bir şey yapıyorsun 'Bunu maçta da yap' diyor. Kafan karışık olmuyor. Benim bu sene, ilk geldiğim zamanlardaki rahatlığım vardı. O rahatlık olmayınca sahada bazen zorlanabiliyorsun. Sakatlık, hastalık oldu. Bir yandan mutluyum. Benim için huzurlu ve güzel bir sezon oldu. Şampiyon oldum. Hollanda'ya gittim beş hafta oynadım. Pandemi yüzünden lig bitti. Bu da belki benim şansıma oldu. Her gün ailemle birlikteydim. Sonra böyle bir ortama geldim. Bu rahatlıkla geldim. Hocanın oyuncuya verdiği öz güven bir futbolcu için çok değerli." şeklinde konuştu.

İlk şampiyonlukta bu duygunun yavaş yavaş geldiğini anlatan Oğuzhan, "İkinci senede belki daha erken oldu. Şampiyon takımı tutmak çok önemli, o takımı tuttuk. Gidenlerin yerine aynı karakterler geldi mi bunu hissedebiliyorsun. Bu sezon 6 haftadan sonra arayı kapattığımız dönemde şampiyonluk hissi gelmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle herkes için zor bir sezon olduğunu belirten Oğuzhan, "Taraftarlar için çok kötü. Futbolcular için de çok zor. Konsantrasyonu bozmak için çok uygun ortam. Maçın önemini unutabiliyorsun. Anadolu'da bazı maçlarda zorlanabiliyorsun. Taraftar olmayınca içeride sıkıntılı dışarıda rahat oluyorsun." diyerek sözlerini tamamladı.