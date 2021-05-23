Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"

Şu andaki başkan konuşuyor, kendisine göre doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyor. Aday olur, olmaz ama başkan adayı olanlar 'Biz seçilirsek hep beraber Fatih hocayı getirelim' diyorlar! Yıllar önceydi, çok da eski değil. Fikret Orman ve Beşiktaş, hem Türkiye hem Avrupa'da iyi işler yapıyordu. Amma ve lakin kulübün içini biraz bildiğim için 'Bu Beşiktaş iyi gidiyor ama bu kafayla bu kamyonu vuracak' dedim.