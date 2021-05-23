Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"

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Giriş Tarihi: 23.5.2021 08:44 Son Güncelleme: 23.5.2021 08:53

Son dakika: 'ndan 'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Son dakika haberi... 'da ve arasında kılıçlar çekildi. Başkanın çok sert sözlerine teknik direktör Fatih Terim'den "kendisine acil şifalar diliyorum" şeklinde imalı bir yanıt geldi. yazarı , Galatasaray'ın yeni başkan adayları ve Fatih Terim'le ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

yazarı , 'ın yeni başkan adayları ve 'le ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Şu andaki başkan konuşuyor, kendisine göre doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyor. Aday olur, olmaz ama başkan adayı olanlar 'Biz seçilirsek hep beraber Fatih hocayı getirelim' diyorlar! Yıllar önceydi, çok da eski değil. ve Beşiktaş, hem Türkiye hem Avrupa'da iyi işler yapıyordu. Amma ve lakin kulübün içini biraz bildiğim için 'Bu Beşiktaş iyi gidiyor ama bu kafayla bu kamyonu vuracak' dedim.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Bakınız iyi olduğu zaman herkes yazar 'koçum, aslanım' diye; ama iyi olduğu zaman tehlikeyi görebiliyor musun? Neyi konuşabiliyor, neyi yazabiliyorsun? İnandığımı yazar söylerim. Kestirmeden şunu diyeyim: Bu , tekrar ediyorum bu Fatih Terim bu kafa yapısıyla eğer 'da teknik direktörlük yapmaya devam edecekse ve ederse Galatasaray'ı felakete sürükler.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

'EMREDİN PADİŞAHIM' DİYECEKLER
kongreye gidecek. Şu andaki başkan konuşuyor, kendisine göre doğru olan şeyleri anlatmaya çalışıyor. Aday olur, olmaz ama başkan adayı olanlar 'Biz seçilirsek hep beraber Fatih hocayı getirelim' diyorlar. Yani bu başkan adayları Galatasaray'da kukla başkan olmaya hazırlar.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

ne derse 'emredin padişahım' diyecekler. Bir tek konuşuyor. Niye? Çünkü yaşadı, başından bazı şeyler geçti 'Kral çıplak' diyor. Yav kardeşim siz neden bahsediyorsunuz? Adam ölümden korkmuyor, Terim'den mi korksun?

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

'da koltuk peşinde olanlar daha bunu anlayamadılar! Ama oraya gelip Galatasaray başkanlığının nimetlerinden faydalanacaklarsa, bu nimetler neyse onları bilemem. Ve onlara karışamam. O zaman hepsine hayırlı işler demek lazım. Bunlara oy verecek Galatasaray kongre üyelerini de tebrik etmek lazım. Ne de olsa onlar batıya açılan pencereler.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

PENCERELER TERİM'E AÇILIYOR
Ne batıya açılan penceresisiniz kardeşim... Sizde bütün pencereler Terim'e açılıyor. Kukla olmaya niyetliyseniz oraya başkan adayı olursunuz. Bu tarz hareket ederseniz, bu tarz hareket ederse 'dan sonraki dönemden daha kötü olacaktır!

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Beşiktaş'a bir başkan geldi, Sergen'i getirdi, paraları düşürdü, kendi yağıyla kavruldu ve büyük başarı elde ettiler, hem de hakkıyla. 'e gak deyince su verdiler, guk deyince tuz verdiler. Devrede bile 5 oyuncu aldı yönetim.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Bırakın bu transferleri adam G.Saray'a büyük hizmetler verdi. Florya deyin, Ada deyin, Kemerburgaz deyin. G.Saray'a yaptığı en büyük hizmet de bu başkan kasadan para çalmadı. Kasadaki gelirleri kendine harcamadı!

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

BIRAKMA VAKTİN GELDİ
Terim bu yönetime isyan ediyor ve düşman diyor ve bu düşmanlarla çalışıyor. Neden? Çünkü o zaman gider de yerine bir teknik adam gelir, doğru iş yapar, doğru takım kurarsa bir de şampiyon olursa daha gelemeyecek. Ama Terim şu andaki görüntüsüyle kendi geçmişine leke sürüyor.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Hakikaten 'da güzel günler geçirdi; ama artık bırakma vaktin geldi kardeşim. Ya daha yukarı çık, oralarda çalış, aşağıda elemanların çalışsın ya da sen eleman olmak istemiyorsan bırak.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Hem eleman olmayacağım diyorsun, hem hocalık yapayım diyorsun, hem başkan olayım diyorsun hem de yönetim benim dediğimden çıkmasın diyorsun. Trollerin var mı bilmem. Seyirci seyirci dediğine göre demek ki onlarla da işin zor. Biliyorsun bazı şeyler vatan millet demekle olmaz.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Vatan millet kol ister, bacak ister, kelle ister. Sen sırça köşkte yaşayayım her şeyi ben yapayım ve haklı olayım diyorsun. Yapacağın en doğru işi tavsiye olarak söyledim. Ben karşıdan bakıyorum. Seni de severim, dost acı söyler. Hiçbir şekilde hayat boyu düşmanlığım olmadı, anlaşamadığımız konular oldu. Kötülüğünü hiç istemedim.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

BİR TEK POLAT AYAĞA KALDIRIR

Bak Fatih hoca; ne zaman o uçakta gazeteci dövdüler ya, sen o Milli Takım'da bu işe karışan oyuncuları evine gönderemedin; orada büyük yara aldın. Sonra kebapçıyı dövmeye gittin akıllanmadın, ikinci yarayı aldın. Sonra da yönetim istememesine rağmen Arda'yı aldın. Bu kadarını yapman da benim senin hakkında düşüncelerim için kafi olsa gerek.

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'ın başkan adayları ve Fatih Terim'e şok sözler!

Bu kongre için sonun başlangıcıdır. Ya bir orta oyun oynanacak ya da çok şeye neşter vurulacak. Bu kadar tenkit ettim, bunlar olmasın dedim. Peki nasıl olur? Galatasaray'ı ancak bir tek kişi ayağa kaldırır. O da 'tır. Yoksa o kırık pencerelerden içeri çok rüzgâr girer çok tahtayı, masayı denize döker.

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
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