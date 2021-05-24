Şampiyon Türkler!

Fransa Ligue 1’de son haftaya PSG’nin 1 puan önünde lider giren Lille, dün Angers deplasmanından 2-1’lik galibiyetle döndü ve 10 yıllık şampiyonluk hasretini dindirdi
Fransa Ligue 1'in finali dün yapıldı. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Üç lejyonerimiz de ilk11'de sahaya çıktı. David'le öne geçen Lille, Burak'ınpenaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. 90+3'te skor2-1'e gelse de Lille şampiyon oldu. Paris Saint-Germain ise deplasmanda Brest'i 2-0 yendi ancak 2. sırada kaldı. Lille 2010-11'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşarken, son 3 yılı zirvede bitiren PSG'nin hegemonyasına da son verdi. 35 yaşındaki Burak bu sezon ligde29 maçta 16 gol, 5 asist kaydederek şampiyonluktabaşrol oynadı. Yusuf 7 gol ve 4asistle katkı verirken, Zeki de 3 golve 2 asistlik performanssergiledi.
KRAL TARİHE GEÇTİ
Angers filelerini de havalandıran Burak Yılmaz, bir ilki başardı. 35 yaşındaki Kral, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. 2007-08'de Nihat Kahveci, Villarreal formasıyla La Liga'da 18 gol kaydetmişti.
Milli futbolcularımız şampiyonluğun ardından sahada Türk bayraklarıyla zafer turu attı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Lille'in 2. takımında oynayan Mustafa Kapı, Yusuf'un klasik sevincini yaparak poz verdi.