Şampiyon Türkler!

Fransa Ligue 1'in finali dün yapıldı. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Angers'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.David'le öne geçen Lille,Paris Saint-Germain ise deplasmanda Brest'i 2-0 yendi ancak 2. sırada kaldı. Lille 2010-11'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşarken, son 3 yılı zirvede bitiren PSG'nin hegemonyasına da son verdi.Angers filelerini de havalandıran Burak Yılmaz, bir ilki başardı. 35 yaşındaki Kral, 2007-08'den sonra Avrupa'nın 5 büyük liginde 16 gol atan ilk Türk futbolcu oldu. 2007-08'de Nihat Kahveci, Villarreal formasıyla La Liga'da 18 gol kaydetmişti.Milli futbolcularımız şampiyonluğun ardından sahada Türk bayraklarıyla zafer turu attı. Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Lille'in 2. takımında oynayan Mustafa Kapı, Yusuf'un klasik sevincini yaparak poz verdi.