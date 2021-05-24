Trabzon’da imza haftası

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun anlaştıklarını duyurduğu Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerinin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.Sağ bek Peres'in 3, sol kanat Gervinho'nun da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Bu arada İtalya Serie A Ligi'nde önceki akşam son karşılaşmalarına birlikte ilk 11'de çıkan Gervinho ve Cornelius, Parma'ya veda etti. Bordo-mavili takımın yetkilendirdiği menajer, Parma'nın Sampdoria deplasmanında 3-0 kaybettiği maçı da yerinde takip etti.U19 takımı ligin 14. haftasında Beşiktaş'ı gole boğdu: 8-2. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada Karadeniz ekibi 6'da Arif Boşluk'un golüyle kilidi açtı. 24'te Süleyman sahneye çıkarken, 41 ve 45'te Orkun Ahmet'le Trabzon ilk yarıyı önde bitirdi. 75'te Süleyman takımının beş, kendisinin ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Devreden sonra Emir (47), Alaattin (79) ve Muhammet (82) Fırtına'ya farkı getiren isimler oldu. Trabzonspor U19 bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.