Trabzon’da imza haftası

Trabzonspor’da başkan Ahmet Ağaoğlu’nun her konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladığı Gervinho ve Bruno Peres bu hafta Trabzon’a getirilecek. Oyuncular resmi sözleşme imzalandıktan sonra tatile çıkacak
Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun anlaştıklarını duyurduğu Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerinin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor. İki tecrübeli oyuncuyuda bu hafta Trabzon'agetirmeyi planlayan bordo-mavili idareciler,imza töreninin ardındanfutbolculara yeni sezon planlamasınıtebliğ edecek. Sağ bek Peres'in 3, sol kanat Gervinho'nun da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
UÇAĞA CORNELİUS DA BİNEBİLİR
Bu arada İtalya Serie A Ligi'nde önceki akşam son karşılaşmalarına birlikte ilk 11'de çıkan Gervinho ve Cornelius, Parma'ya veda etti. Bordo-mavili takımın yetkilendirdiği menajer, Parma'nın Sampdoria deplasmanında 3-0 kaybettiği maçı da yerinde takip etti. Gervinho'nun imzasınıalan menajer, bu hafta içerisindeGervinho ve Bruno Peres için İtalya'dankalkması planlanan uçağaCornelius'u da yetiştirmek istiyor.
FIRTINA U19 GOL OLDU YAĞDI TRABZONSPOR U19 takımı ligin 14. haftasında Beşiktaş'ı gole boğdu: 8-2. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada Karadeniz ekibi 6'da Arif Boşluk'un golüyle kilidi açtı. 24'te Süleyman sahneye çıkarken, 41 ve 45'te Orkun Ahmet'le Trabzon ilk yarıyı önde bitirdi. 75'te Süleyman takımının beş, kendisinin ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Devreden sonra Emir (47), Alaattin (79) ve Muhammet (82) Fırtına'ya farkı getiren isimler oldu. Trabzonspor U19 bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.