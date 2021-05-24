Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzon’da imza haftası
Giriş Tarihi: 24.5.2021

Trabzon’da imza haftası

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’da imza haftası

’da başkan ’nun her konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladığı Gervinho ve Bruno Peres bu hafta Trabzon’a getirilecek. Oyuncular resmi sözleşme imzalandıktan sonra tatile çıkacak

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'nun anlaştıklarını duyurduğu Gervinho ve Bruno Peres'in transferlerinin kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor. İki tecrübeli oyuncuyu da bu hafta Trabzon'a getirmeyi planlayan bordo- mavili idareciler, imza töreninin ardından futbolculara yeni sezon planlamasını tebliğ edecek. Sağ bek Peres'in 3, sol kanat Gervinho'nun da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

UÇAĞA CORNELİUS DA BİNEBİLİR
Bu arada İtalya Serie A Ligi'nde önceki akşam son karşılaşmalarına birlikte ilk 11'de çıkan Gervinho ve Cornelius, Parma'ya veda etti. Bordo-mavili takımın yetkilendirdiği menajer, Parma'nın Sampdoria deplasmanında 3-0 kaybettiği maçı da yerinde takip etti. Gervinho'nun imzasını alan menajer, bu hafta içerisinde Gervinho ve Bruno Peres için İtalya'dan kalkması planlanan uçağa Cornelius'u da yetiştirmek istiyor.

FIRTINA U19 GOL OLDU YAĞDI
TRABZONSPOR U19 takımı ligin 14. haftasında Beşiktaş'ı gole boğdu: 8-2. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan müsabakada Karadeniz ekibi 6'da Arif Boşluk'un golüyle kilidi açtı. 24'te Süleyman sahneye çıkarken, 41 ve 45'te Orkun Ahmet'le Trabzon ilk yarıyı önde bitirdi. 75'te Süleyman takımının beş, kendisinin ikinci golünü ağlarla buluşturdu. Devreden sonra Emir (47), Alaattin (79) ve Muhammet (82) Fırtına'ya farkı getiren isimler oldu. Trabzonspor U19 bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Beşiktaş ise 19 puanda kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: ‘Bizim Çocuklar’ PSG’nin tahtını yıktı! Burak Yılmaz’ın golü Lille’e şampiyonluğu getirdi…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler! "Kebapçı dövmeye gittin akıllanmadın"
Esnafa 3000 ve 5000 TL hibe desteği... Kimler yararlanacak ve nasıl başvurulacak?
1100 TL pandemi sosyal yardım parası başvuru sonuç sorgulama ekranı: 1100 TL sosyal yardım parası yattı mı, başvuru nasıl yapılır ve şartları nedir?
Son dakika | Piyasalarda Elon Musk spekülasyonu! İşte son durum
Pilot eşini uçuşta sanıyordu... Yakaladığı fotoğrafla yasak aşkı ortaya çıkardı!
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 23 Mayıs açıklandı! Kovid-19 son durum tablosu ve bugünkü hasta, vaka, vefat sayıları
Son Dakika Magazin Haberleri: Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Gerçek ortaya çıktı!
Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa yapılandırma müjdesi! Yüzde 90 indirim yapılacak...
Sanatçı eşi Oğuz Yılmaz'ı kaybeden Aylin Yılmaz'dan duygulandıran paylaşım! "Birbirimize doyamadık..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon’da imza haftası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA