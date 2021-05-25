Fenerbahçeli Pelkas'tan transfer açıklaması! "Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur"

Ligi 3. sırada tamamlamalarını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Bunun için mutluyum."