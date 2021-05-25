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Giriş Tarihi: 25.5.2021 08:30

Fenerbahçeli Pelkas'tan transfer açıklaması! "Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur"

SPOR SERVİSİ
Fenerbahçeli Pelkas'tan transfer açıklaması! Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur

'nin Yunan yıldızı , 'dan 15 milyon Euro'luk teklif geldiği iddiasına "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur" cevabını verdi. Yetenekli oyuncu, şampiyonluğu kaybettikleri maçıyla ilgili olarak ise "Yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Rusya'dan talipleri olduğu ve Rubin Kazan'ın 15 milyon Euro'luk teklif sunduğu haberlerine açıklık getirdi. Başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur" ifadelerini kullandı.

Ligi 3. sırada tamamlamalarını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:

"Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Bunun için mutluyum."

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Fenerbahçeli Pelkas'tan transfer açıklaması! "Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur"
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