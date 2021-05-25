Fenerbahçeli Pelkas'tan transfer açıklaması! "Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur"

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Rusya'dan talipleri olduğu ve Rubin Kazan'ın 15 milyon Euro'luk teklif sunduğu haberlerine açıklık getirdi. Başarılı oyuncu, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur" ifadelerini kullandı.
Ligi 3. sırada tamamlamalarını da değerlendiren 27 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:
"Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim. Bunun için mutluyum."