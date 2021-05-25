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Giriş Tarihi: 25.5.2021 10:41 Son Güncelleme: 25.5.2021 10:58

Son dakika: : için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım

Son dakika: Metin Öztürk: Galatasaray için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım

Son dakika... Galataray'ın 19 Haziran'da yapılacak kongresinde başkan adayı olan , listesini 'na teslim etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, maddi ve manevi olarak tüm hazırlıklarının tam olduğunu belirtirken, "Bize 200 milyon lira gerekiyor dediler, için ne gerekiyorsa o yapılacak. 200 milyon değil 300 milyon lazımsa onun için de hazırız, 400 milyon için de hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız yeter ki Galatasaray iyi yerlerde olsun." dedi.

Son dakika... Süper Lig'i ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılma hakkını elde eden Galatasaray'da gözler 19 Haziran'da yapılacak seçimlere çevrildi. Adaylar son sürat çalışmalarına devam ediyor. Başkan adaylarından Metin Öztürk, yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslime etti. Öztürk, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı.

Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için hazır olduklarını ifade eden Öztürk, cebindeki son kuruşa kadar kulübe vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"19 Haziran'da geliyoruz, 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. Haziran sonuna kadar transfer işlerini çözeceğiz. 12 kiralık futbolcumuz var.

19 Haziran'da özlenen Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne hazır hale getireceğiz. Galatasaray taraftarları merak etmesin.

Galatasaray taraftarı merak etmesin, 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi olarak Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada.

Galatasaray için ne gerekiyorsa o yapılacak. 200 milyon değil 300 milyon lazımsa onun için de hazırız, 400 milyon için de hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız yeter ki Galatasaray iyi yerlerde olsun."

Metin Öztürk: Galatasaray için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım

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