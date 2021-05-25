Son dakika: Metin Öztürk: Galatasaray için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım

Galatasaray'ı ayağa kaldırmak için hazır olduklarını ifade eden Öztürk, cebindeki son kuruşa kadar kulübe vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"19 Haziran'da geliyoruz, 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. Haziran sonuna kadar transfer işlerini çözeceğiz. 12 kiralık futbolcumuz var.

19 Haziran'da özlenen Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne hazır hale getireceğiz. Galatasaray taraftarları merak etmesin.

Galatasaray taraftarı merak etmesin, 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi olarak Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada.

Galatasaray için ne gerekiyorsa o yapılacak. 200 milyon değil 300 milyon lazımsa onun için de hazırız, 400 milyon için de hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye hazırız yeter ki Galatasaray iyi yerlerde olsun."

Metin Öztürk: Galatasaray için cebimdeki son kuruşu vermeye hazırım