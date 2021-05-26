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Giriş Tarihi: 26.5.2021 09:48

'den transfer sözleri! 'de kalacak mı?

İHA
Berke Özer'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?

'den 'nın Westerlo takımına kiralanan ve 2 sezon Belçika'da forma giyen , sarı-lacivertli takıma geri döndü. Milli Takım kampında olan genç file bekçisi, "Belçika’da çok güzel iki sezon geçirdim. Genç bir kaleci olarak güzel bir tecrübe edindim. Başkanımızla da konuştum. Milli takımdan sonra oturup, bir gelecek planlaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

İki yıl boyunca Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin milli kalecisi Berke Özer, açıklamalarda bulundu.

Ümit Milli Takım ile kamp çalışmalarını sürdüren Berke, "Kampımız çok güzel gidiyor. Neredeyse her gün çift antrenman yapıyoruz. Levent Hocamız ve Tolunay Hocamız ile birlikte antrenmanların büyük bir bölümü taktiksel açıdan yoğun geçiriyoruz. Antrenmanlardan sonra da sık toplantılar yapıyoruz. İyi bir taktik ortamı oluşturduk. Çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Umarım bu da bizi başarıya götüren bir anahtar olur" diye konuştu.

"MÜKEMMEL BİR KALECİ JENERASYONU OLDU"

Türkiye'nin kaleci problemi olmadığını belirten 21 yaşındaki file bekçisi, "Bundan 5-6 sene öncesine baktığınız zaman Volkan Demirel, Tolga Zengin ve Onur Kıvrak vardı. Türkiye'de kaleci sorunundan bahsediliyordu. Bugün geldiğimiz noktada her kulübümüzde neredeyse Türk ve genç kaleciler oynuyor. Bunun en önemli etkeni olarak da oynamalarını gösteriyorum. Oynadığı zaman da böyle performans gösteriyorlar. Büyük bir rekabet var. Hepimiz A Milli Takım'a çıkmak istiyoruz. Mili takımın böyle bir jenerasyon yakalaması da mükemmel bir şey" şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ALİ KOÇ İLE GELECEK PLANLAMASI YAPACAĞIM"

Milli takım kampından sonra geleceği için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüşme yapacaklarını belirten Berke Özer, "Açıkçası tamamen Milli Takım kampına odaklandım. Belçika'dan direkt buraya geldim. Çok güzel iki sezon geçirdim. Genç bir kaleci olarak güzel bir tecrübe edindim. Yaklaşık 50 maç oynadım. Başkanımızla da konuştum. Milli Takım'dan sonra oturup bir gelecek planlaması yapacağız" açıklamasını yaptı.

Belçika'nın Westerlo takımında iki sezon kiralık olarak forma giyen Berke Özer, bu yıl Fenerbahçe'ye döndü. 21 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli kulüp ile 2022 Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

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Berke Özer'den transfer sözleri! Fenerbahçe'de kalacak mı?
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