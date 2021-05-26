Galatasaray’da kongreye doğru

GALATASARAY Başkan Adayı Metin Öztürk, listesini divan kuruluna teslim ederken seçim tarihi için "19 Haziran'da olacak, bu nettir" ifadesini kullandı. Ana hedeflerinin transferleri 20 Temmuz'daki kampa yetiştirmek olduğunu söyleyen Öztürk, "Yetiştirmezseniz şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi de hayal olur. G.Saray için ne gerekirse yapmaya hazırız. Bize kulübün 200 milyonun üstünde bir paraya ihtiyacı olduğu söylenmişti. 200'e değil, 300'e ihtiyaç varsa 300 için hazırız. 400'e ihtiyaç varsa 400'e hazırız. Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Biz cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz" diye konuştu.BAŞKAN adayları arasında adı geçen Işın Çelebi, camiaya çağrıda bulundu. Çelebi, "Seçimi kazanma şansımızı çok yüksek görüyorum. Bu kadar çok adayın olduğu bir seçimde 600-700 oy başkanlığı belirleyecek. Bu bölünmüşlük ortamında iç huzuru ve barışı sağlamak çok zor. Yazık değil mi G.Saray'a? Ben fedakârlık yapmaya hazırım. Tüm adayları tek tek arayacağım. 'Gelin birlik olalım' diyeceğim ve bir çatı aday altında birleşilmesini isteyeceğim" dedi.G.SARAY'DA adaylığını bugün açıklaması beklenen Yiğit Şardan'ın listesi belli oldu. Şardan, mevcut yönetimden sadece Abdurrahim Albayrak ve Kaan Kançal'ı ekibine dahil etti. Hakan Üstünberk'ten haber bekleyen Yiğit Şardan, Özer Saraçoğlu'ndan ise "Antalya'da işlerim var ama sizi destekliyorum" cevabı aldı.Murat Yalçındağ, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal, Serkan Sevim, Tayfun Beyazıt, Hikmet Koyuncuoğlu, Begüm Özbek, Alper Üner, Erdal Aslan.CİMBOM'DA başkanlık seçimlerine bir aday daha eklendi. Eski bakan ve milletvekili İbrahim Özdemir, yaptığı basın toplantısıyla adaylığını duyurdu. Mevcut adaylar içinde Fatih Terim'i kendisi kadar eski tanıyanın olmadığını belirten Özdemir, tecrübeli hocanın seçim malzemesi yapılmasına karşı olduğunu söyledi. İbrahim Özdemir, "İyi bir çalışma kadrosu oluşturduk. Galatasaray'ın layık olduğu yerini almasını sağlayacağız" dedi