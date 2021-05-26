Göztepe, Emrah Başsan'ı bitiriyor

Futbol hayatına Pendikspor'da başlayan Emrah Başsan, 2011-2012 sezonunda Antalyaspor'a transfer olarak Süper Lig kariyerine başladı. 5 sezon Antalyaspor forması giyen tecrübeli sol kanat, 2016-2017'de Çaykur Rizespor'a transfer oldu. O sezonun devre arasında ise Hollanda takımı Fortuna Sittard'a transfer olan Emrah, 2017-2018'in başında Galatasaray'a geçti. Ancak sarı-kırmızılılarda çok fazla şans bulamayan oyuncu, aynı sezonun devre arasında rotasını Portekiz'e kırarak Vitoria Setubal'ın yolunu tuttu. Ancak burada da uzun süre kalamayan Emrah, 3 sezon aralıksız oynadığı Erzurumspor'a transfer oldu. Geride kalan sezonda 38 lig maçının 25'inde 11'de oynayan deneyimli oyuncu 7 gol atıp 7 de asist yaptı.