Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Bruno Peres ve Gervinho transferleri resmen açıklandı...

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres ve Gervinho'nun imza töreninde konuştu. Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Zor ve mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum. Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz Kucka'yı onlara satmıştık. Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum." diye konuştu.