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Giriş Tarihi: 26.5.2021 16:40 Son Güncelleme: 26.5.2021 17:34

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Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Bruno Peres ve Gervinho transferleri resmen açıklandı...

, dün akşam şehre getirdiği hakkında resmi açıklamayı da yaptı. Roma'dan transfer edilen sağ bek Bruno Peres ile görüşmelerin başladığı KAP'a açıklandı. Brezilyalı oyuncunun yanı sıra Parma'dan transfer edilen için de KAP açıklaması geldi.

Bu sezon birçok oyuncuya imza attırması beklenen Trabzonspor'dan ilk KAP açıklaması geldi! Dün gece Trabzon'a gelen Bruno Peres ile transfer görüşmelerine başlandığı KAP'a açıklandı. Buna göre Bruno Peres, Trabzonspor'un yeni sezondaki sağ beki oldu. Fildişi Sahilleri vatandaşı olan Gervinho için de beklenen KAP açıklaması geldi.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA!

'Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bruno da Silva Peres'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.'

MAAŞI AÇIKLANDI

Trabzonspor, Bruno Peres'le 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bruno Peres, her yıl 1.2 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 500 bin avro imza ücreti kazanacak

ÖNCE BRUNO PERES SONRA GERVİNHO!

'Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Lombe Yao Kouassi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.'

GERVINHO'NUN MAAŞI

Trabzonspor, Gervinho'yla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Gervinho, yılda 1.5 milyon avro garanti ücret ve her bir sezon için 650 bin avro imza ücreti kazanacak.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bruno Peres ve Gervinho'nun imza töreninde konuştu. Ağaoğlu, "Gervinho ve Bruno Peres transferlerinin süreçleri uzun sürdü. Kolay olmuyor bu işler. Netice itibarıyla imza töreni için hep birlikte buradayız. Özellikle Gervinho'nun transferinde bize her türlü kolaylığı sağlayan Parma kulübüne de çok teşekkür ediyoruz. Süper Lig diğer liglere benzemiyor. Zor ve mücadelenin çok yüksek olduğu bir lig. Oyuncuların tatilden mücadeleye savaşa hazır şekilde gelmelerini istiyorum. Parma kulübüyle iyi ilişkilerimiz devam ediyor. Oyuncumuz Kucka'yı onlara satmıştık. Bu süreç içinde Bruno Peres transferinde bize çok yardımcı olan eşine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

BRUNO PERES: "BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

İtalyan ekibi Roma'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olan Bruno Peres, "Başkanımıza bize gösterdiği güven için teşekkür ederim. Trabzonspor ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir durum. Bunun da sorumluluklarının farkındayım. Burada savaşmaya geldim. Bununu sözünü verebilirim. Bu fırsatı bana veren herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

GERVINHO: "BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Yine İtalyan ekibi Parma'dan bedelsiz olarak Trabzonspor'a katılan Gervinho, "Burada olmaktan çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmaktan da çok mutluyum. Parma kulübüne de teşekkür ederim. Bu transferde kolaylık sağladılar. Ben konuşmayı çok seven biri değilim, saha içinde işimi yaparak konuşmayı istiyorum." dedi.

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Trabzonspor'dan KAP açıklaması! Bruno Peres ve Gervinho transferleri resmen açıklandı...
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