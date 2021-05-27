Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 öncesinde ilk prova! İşte Türkiye-Azerbaycan maçının ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 27.5.2021 18:28 Son Güncelleme: 27.5.2021 18:49

Son dakika: öncesinde ilk prova! İşte Türkiye-Azerbaycan maçının ilk 11'leri...

Son dakika: EURO 2020 öncesinde ilk prova! İşte Türkiye-Azerbaycan maçının ilk 11'leri...

Son dakika haberi... A Milli Futbol Takımımız, 11 Haziran'da başlayacak öncesinde ilk hazırlık maçına Azerbaycan karşısında çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimizin ilk rakibi kardeş ülke Azerbaycan olacak. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçında 'in forma şansı bulamayan isimlere yer vermesi bekleniyor. İşte Türkiye'nin ilk 11'i...

Futbolda liglerin tamamlanmasıyla birlikte gözler 11 Haziran'da başlayacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na çevrildi. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek olan milliler, turnuvanın açılış maçını İtalya ile yapacak.

EURO 2020 öncesinde ilk provayı kardeş ülke Azerbaycan'a karşı oynayacak olan A Milli Futbol Takımımız, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada, sezona giriş yapacak.

MİLLİ TAKIMIN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

TÜRKİYE: ALTAY, MERT, ÇAĞLAR, MERİH, RIDVAN, KAAN, TAYLAN, ORKUN, CENGİZ, HALİL AKBUNAR, HALİL DERVİŞOĞLU.

AZERBAYCAN: BALAYAEV, MEDVEDEV, BADAVİ HÜSEYNOV, KRİVOTSYUK, CAFARGULİYEV, MAHMUDOV, KARAYEV, ABBAS HÜSEYNOV, İBRAHİMLİ, ALASKAROV, SHEYDAYEV

A Milli Takım, Azerbaycan'dan sonra Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında ise 31 Mayıs Pazartesi günü Gine ile Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekip, 2 Haziran'dan itibaren hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 21. ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 21. özel maçına Azerbaycan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 53 RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 53 resmi maç oynadı. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 53 resmi maçın 30'unu kazandı, 10'unu yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 48 gol gördü.

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Son dakika: EURO 2020 öncesinde ilk prova! İşte Türkiye-Azerbaycan maçının ilk 11'leri...
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