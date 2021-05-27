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Giriş Tarihi: 27.5.2021 15:55

'da öncelik sol bek: Galatasaray'ın da istediği Alioski transferinde pürüz!

SABAH.COM.TR SPOR
Trabzonspor'da öncelik sol bek: Galatasaray'ın da istediği Alioski transferinde pürüz!

'un transfer gündemiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi muhabiri , A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Ekuban ve Uğurcan'a teklifler olduğunu belirten deneyimli muhabir Abdullah Avcı'nın 6 ilk 11 oyuncusu istediğini belirtirken bordo mavililerin gündeminin sol bek transferi olduğunu belirtti.

Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'dan son bilgileri Yunus Emre Sel paylaştı. A Spor canlı yayınına konuk olan Sel, Trabzonspor'un sol bek için çalışmalarını hızlandırdığını Galatasaray'ın da gündeminde olan Alioski ile anlaşılamadığını belirtti.

28 HAZİRAN'A KADAR TRANSFERLER YETİŞECEK Mİ?

Trabzonspor'da 28 Haziran'a kadar tüm transferleri bitirmek istiyor. Abdullah Avcı, 6 tane direkt oynayacak nokta transfer istedi. Rotasyon için de isimler transfer edilecek.

ÖNCELİK SOL BEK...

Önce sol bek transferine odaklanıldı. Cornelius'un menajeri sürekli ek talepler istedi. Alioski için çok uğraştı fakat oyuncu İtalya ağırlıklı görüşmeler yapıyor.

EKUBAN'I İTALYANLAR İSTİYOR

Ekuban için Fiorentina ve Sampdoria'nın ilgisi var. Uğurcan için de Inter ve Tottenham istekli.

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Trabzonspor'da öncelik sol bek: Galatasaray'ın da istediği Alioski transferinde pürüz!
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