Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'da...

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.
Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."
🟠🔵 Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.— İskenderunspor (@iskenderunspor_) May 28, 2021
Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz. pic.twitter.com/s1WeVjPfC4
Jan Olde Riekerink, 41 maçta Galatasaray'ın başında olmuş ve 22 galibiyete ulaşmıştı. Hollandalı teknik adam 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.