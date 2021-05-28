Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'da...
Giriş Tarihi: 28.5.2021 17:50 Son Güncelleme: 28.5.2021 17:52

Bir dönem 'ı çalıştıran , 'da...

Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'da...

'ın 2015-16 ve 16-17 sezonlarında çalıştıran , 'ye geri döndü. Sarı-kırmızılı takımla ve 'nı kazanan Jan Olde Riekerink, 'la 3 yıllığına CEO olarak göreve başlayacak.

İskenderunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, CEO'luk görevi için ünlü teknik adam Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Riekerink, 5 Haziran 2021 tarihinde İskenderun'a gelerek çalışmalarına başlayacaktır.

Anlaşmanın hem Sayın Riekerink'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz."

Jan Olde Riekerink, 41 maçta Galatasaray'ın başında olmuş ve 22 galibiyete ulaşmıştı. Hollandalı teknik adam 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Faizler siliniyor, vergi oranları düşüyor! İşte madde madde yeni yasa
Hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 29-30 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, saatleri nedir ve kaçta başlıyor?
Dr. Astrolog Şenay Devi duyurdu! Süper Kanlı Ay Tutulması’ndan o burçlar olumsuz etkilenecek…
Son dakika haberi: Oyuncu Fatih Koyunoğlu’ndan genç kadına cinsel saldırı! Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor!
Altın rüzgârı arkasına aldı! 6 uzmandan çarpıcı altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Son dakika: Fenerbahçe'nin transfer şifreleri ortaya çıktı! Edin Dzeko ile temasa geçildi Giroud...
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişti: 29-30 Mayıs 2021 bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor/bitiyor?
Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İstanbul dahil 48 ilde etkili olacak... Kuvvetli geliyor
Son dakika: Seneler sonra 2. Tümer Metin vakası! Ezeli rakibin yıldızıyla pazarlıklar başladı
KPSS başvuruları başladı: KPSS kılavuzu yayınlandı... 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Jan Olde Riekerink, İskenderunspor'da...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA