Viranşehir Belediyespor’da Hedef 3. Lig

Viranşehir Belediyespor Sportif Direktörü Mahmut Çetin "Tüm çalışmalarımızı bitirdik. Transferlerimizi yaptık. Bizim bu yolda tek bir hedefimiz var, şampiyonluk. İnşallah 30 yıllık özlemi 3. lig hasreti bitireceğiz. Her konuda yanımızda olan, başarılı olmamız için maddi manevi desteği bizden esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci beye teşekkür ederiz. İnşallah bizde şampiyon olup üçüncü ligde çıktığımızda kupayı başkanımıza hediye edeceğiz." dedi.

Viranşehir teknik direktörü Alladdin Tutaş; "Takım olarak lige hazırız. Ne kadar maçlar ertelense de hızlandırmış bir lig olunsa da biz yine de hazırız. Yaklaşık 6 aydır ben Viranşehir'e geldim. Gerek Viranşehir futbol severler gerek ilçedeki diğer kulüp başkanları herkes bize yardımcı oluyor. Yani hepimiz Viranşehir Belediyespor'un şampiyon olması için mücadele ediyoruz. İlçe olarak her kesimde bize destek var. İnşallah bizde sezon sonunda kupayı Viranşehir'e getireceğiz." şeklinde konuştu.

Viranşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Süleyman Çelik; "Viranşehir sporseverlerin hepsi Viranşehir Belediyespor'un şampiyon olması için kenetlenmiş. Aile ortamı var bu birlik beraberlik ile inşallah Viranşehir'in 3. lig özlemini bitiririz. Futbolcularımız hazır, biz hazırız, ilçe hazır inşallah yolun sonu şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.