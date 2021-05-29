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Giriş Tarihi: 29.5.2021 14:39

Emre Çolak Atakaş Hatayspor’da

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Emre Çolak Atakaş Hatayspor’da

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak’ı renklerine bağladı. Bordo-Beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak'ı renklerine bağladı. Bordo-Beyazlılar 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk defa mücadele ettiği Süper Ligde elde ettiği başarıyı yeni sezonda da sürdürmek isteyen Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarını sürdürdü. Mame Diouf, Strahil Popov, Isaac Sackey, kaleci Mühir Mahammedi'yi kadrosunda tutan Bordo-Beyazlılar ilk transferini gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te sadece 9 maçta forma giyerek iyi bir sezon geçiremeyen Emre Çolak'ı renklerine bağlayan Atakaş Hatayspor, tecrübeli futbolcu ile 2 yıllığına anlaştı.

Tecrübeli futbolcunun imza törenine Atakaş Hatayspor'un onursal Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ta kaltıldı. Kendisini 2 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Emre Çolak, Atakaş Hatayspor'un başarı için ter dökeceği için mutlu olduğunu söyledi.

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Emre Çolak Atakaş Hatayspor’da
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