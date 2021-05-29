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Giriş Tarihi: 29.5.2021 12:22 Son Güncelleme: 29.5.2021 12:22

'dan transfer operasyonu! için teklif hazır

İHA
Sivasspor'dan transfer operasyonu! Troy Deeney için teklif hazır

'da transfer planlaması devam ediyor. Max Gradel ile sözleşme uzatan Sivas ekibi Watford forması giyen için nabız yokladı. Özellikle 'in ikinci yarısında sergilediği performansla dikkat çeken Sivasspor, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek.

Kariyerinde 414 maça çıkıp 141 gol atan Troy Deeney, fiziğiyle dikkat ekiyor. Deeney, Süper Lig'e uygun bir forvet. İHA'nı aktardığı bilgiye göre bu sezon Avrupa'da başarı elde edecek bir kadro kurmak isteyen Sivasspor, Watford'un önemli oyuncularından Troy Deeney ile ilgileniyor.

Yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızı-beyazlılar, İngiltere 2. Lig ekibi Watford'da oynayan ve sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki forvet Troy Deeney ile temasa geçti. Deeney ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas ekibi, İngiliz oyuncuya teklif götürecek.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Kariyerinde 414 maça çıkan ve 141 gol atan Troy Deeney, 52 kez sarı kart görürken, 3 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Sivasspor'dan transfer operasyonu! Troy Deeney için teklif hazır
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