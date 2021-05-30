Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! Fenerbahçe derken...

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig kupasını ve Türkiye Kupası'nı kaldırarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonunda direkt olarak gruplarda mücadele etmeye başlayacak.
Sergen Yalçın'la 2 yıllık kontrat imzalamayı düşünen siyah-beyazlılar, hem Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmayı planlıyor.
Şu ana kadar Salih Uçan'ı kadrosuna katan ve resmi sözleşme imzalayı bekleyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aboubakar örneğinde olduğu gibi sakatlık sorunlarıyla uğraşmak istemediği bir golcü transferini bitirmek istiyor.
COSTA, SÖRLOTH, BACCA VE MITROVIC...
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın hedefinde olan golcüleri tek tek açıkladı. Schira, bu yaz yeni bir forvetle anlaşmayı planlayan Beşiktaş'ın Diego Costa, Sörloth, Aleksandar Mitrovic ve Carlos Bacca ile ilgilendiğini yazdı.
Bu oyuncuların bedelsiz olarak transfer edilebilmesi için bilgi isteyen Beşiktaş, bir yandan Vincent Aboubakar ile anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor.
Beşiktaş için yazılan golcü isimlerin Diego Costa haricinde takımlarıyla olan sözleşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de Diego Costa için ilgilendiği söylentiler arasındaydı.
ABOUBAKAR'DAN YÖNETİME, 'SAKATLIK MADDESİNİ KALDIRIN'
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar ile ilgili son sözleşme görüşmelerini aktardı.
"Aboubakar'ın beklentisi yeni sözleşmesinde, 'Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir' gibi maddelerin kaldırılması yönünde. Bazı bonusların kaldırılıp garanti ücret verilmesini istiyor."
"Yıllık maaş olarak ise 2 milyon 750 bin Euro ile 3 milyon Euro civarı bir beklentisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor."
"Aboubakar'a yapılacak teklif revize edilebilir ancak arada yaklaşık 1 milyon Euro civarı fark var. Anlaşma sağlanacaksa bu Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara yakın bir yıllık ücrette olacak."