Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! Fenerbahçe derken...
Giriş Tarihi: 30.5.2021 20:43 Son Güncelleme: 30.5.2021 21:11

Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! derken...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! Fenerbahçe derken...

Son dakika haberi... ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu 2 kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmanın peşinde. İlk olarak golcü sorununu çözmeye çalışan siyah-beyazlılar, bu transferi bonservis bedeli ödemeden yapmayı planlıyor. İtalyan gazeteci , Beşiktaş'ın golcü transferi için düşündüğü isimleri tek tek yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig kupasını ve Türkiye Kupası'nı kaldırarak tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi sezonunda direkt olarak gruplarda mücadele etmeye başlayacak.

Sergen Yalçın'la 2 yıllık kontrat imzalamayı düşünen siyah-beyazlılar, hem Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir kadro kurmayı planlıyor.

Şu ana kadar Salih Uçan'ı kadrosuna katan ve resmi sözleşme imzalayı bekleyen Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Aboubakar örneğinde olduğu gibi sakatlık sorunlarıyla uğraşmak istemediği bir golcü transferini bitirmek istiyor.

COSTA, SÖRLOTH, BACCA VE MITROVIC...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın hedefinde olan golcüleri tek tek açıkladı. Schira, bu yaz yeni bir forvetle anlaşmayı planlayan Beşiktaş'ın Diego Costa, Sörloth, Aleksandar Mitrovic ve Carlos Bacca ile ilgilendiğini yazdı.

Bu oyuncuların bedelsiz olarak transfer edilebilmesi için bilgi isteyen Beşiktaş, bir yandan Vincent Aboubakar ile anlaşma zemini oluşturmaya çalışıyor.

Beşiktaş için yazılan golcü isimlerin Diego Costa haricinde takımlarıyla olan sözleşmeleri devam ediyor. Fenerbahçe ve Başakşehir'in de Diego Costa için ilgilendiği söylentiler arasındaydı.

ABOUBAKAR'DAN YÖNETİME, 'SAKATLIK MADDESİNİ KALDIRIN'

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Aboubakar ile ilgili son sözleşme görüşmelerini aktardı.

"Aboubakar'ın beklentisi yeni sözleşmesinde, 'Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir' gibi maddelerin kaldırılması yönünde. Bazı bonusların kaldırılıp garanti ücret verilmesini istiyor."

"Yıllık maaş olarak ise 2 milyon 750 bin Euro ile 3 milyon Euro civarı bir beklentisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor."

"Aboubakar'a yapılacak teklif revize edilebilir ancak arada yaklaşık 1 milyon Euro civarı fark var. Anlaşma sağlanacaksa bu Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara yakın bir yıllık ücrette olacak."

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk gönlünü kendisinden 28 yaş küçük Azeri güzele kaptırdı! Beyazıt Öztürk'ün genç sevgilisini yaptığı paylaşım ele verdi!
‘Performansı düşük’ deyip boşanma davası açtı
Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş karne, yüz yüze eğitim ve telafi eğitimi açıklaması
Son dakika haberleri: Bilim Kurulu üyesi duyurdu! İşte maskeleri indireceğimiz tarih
Bugün 30 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti!
Son dakika | CHP, İYİ Parti ve HDP sufleyi kimden aldı? İşte Türkiye karşıtı operasyonun kodları
SON DAKİKA | İşte Türkiye'nin 1 Haziran sonrası yeni normalleşme planı: Gözler Kabine toplantısı kararlarında...
Son dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar'dan sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçe'nin teklifi...
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran'da kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri 2021
Sokağa çıkma yasağı saatleri: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor, 1 Haziran’dan sonra yasaklar kalkacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! Fenerbahçe derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA