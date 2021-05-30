Son dakika: Beşiktaş'ın golcü listesini tek tek açıkladı! Fenerbahçe derken...

"Yıllık maaş olarak ise 2 milyon 750 bin Euro ile 3 milyon Euro civarı bir beklentisi var. Beşiktaş yönetimi, takımdaki maaş dengesini bozmak istemiyor."

"Aboubakar'a yapılacak teklif revize edilebilir ancak arada yaklaşık 1 milyon Euro civarı fark var. Anlaşma sağlanacaksa bu Beşiktaş'ın önerdiği rakamlara yakın bir yıllık ücrette olacak."