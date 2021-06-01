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Giriş Tarihi: 1.6.2021 23:48 Son Güncelleme: 1.6.2021 23:49

, 'ye veda etti!

AA
Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti!

ile sözleşmesi sona eren , sarı-lacivertli kulübe veda etti. Orta sahada görev yapan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz, 'nın takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Almanya'nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli kulübe veda etti.

Ömer Faruk Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı, bugün resmi olarak kulübüm Fenerbahçe'den ayrılıp yeni bir maceraya atılıyorum. Seçtiğim bu yol kimilerinizi kırmış, kimilerinizi üzmüş olabilir ancak ben kariyerim için en doğrusu olduğunu düşündüğüm Avrupa hayalimi gerçekleştirmek üzere yola çıkıyorum. Başta başkanım Ali Koç olmak üzere gerek A takımda gerek altyapıda üzerimde emeği olan herkese ve son olarak bütün taraftarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'ye veda etti!
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