Son dakika: Eşi transfer ateşini yakmıştı! Vedat Muriqi milli takımda kendine geldi...

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında, sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği ilk sezonda beklentileri karşılamayı başarmıştı.
Attığı gollerle hem teknik ekibi hem de taraftarı memnun eden Muriqi, o sezon 17 gol atarak sene sonunda Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin gönderilmesinin ardından en büyük sorunu ise forvet bölgesinde yaşadı. 2020-2021 sezonu boyunca 20 oyuncudan fazla transfer yapan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dolduramadı.
LAZIO'DA BEKLENENİ VEREMEDİ
Fenerbahçe'nin yerini dolduramadığı Vedat Muriqi ise Lazio'da bekleneni veremedi. Lazio tarihinin en pahalı transferlerinden birisi olan Muriqi, sezonu sadece 2 golle tamamladı.
Sabah Spor muhabirlerinden Volkan Demir, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi çok istediğini ifade etmişti. Volkan Demir, "Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil." diye konuşmuştu.
EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM
27 yaşındaki golcünün eşi Edibe Muriqi, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta transfer ateşini yakmıştı.
Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt vermişti:
"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."
MİLLİ TAKIMDA FORMUNU BULDU
Serie A'da sezonun sona ermesinin ardından Kosova Milli Takımı'yla çalışmalarını sürdüren Vedat Muriqi, Kosova'nın ilk hazırlık maçında adeta geceye damga vurdu.
San Marino ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlayan Muriqi, 90 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. 28, 45+1, 46, 76'ıncı dakikalarda attığı gollerle formunu tekrar bulan Muriqi, Kosova'nın tüm gollerini kaydetti.
Kosova ile San Marino arasında oynanan hazırlık karşılaşması, 4-1 sona erdi.