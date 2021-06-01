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Giriş Tarihi: 1.6.2021 21:00 Son Güncelleme: 1.6.2021 21:08

Son dakika: Eşi transfer ateşini yakmıştı! milli takımda kendine geldi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: Eşi transfer ateşini yakmıştı! Vedat Muriqi milli takımda kendine geldi...

Son dakika haberi... Yeni sezon öncesinde ile yola devam edilmeyeceğini açıklayan 'nin yabancı bir teknik direktöre takımı emanet etmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin transferdeki gözdesi eski golcüsü , 'nda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Fenerbahçe'ye dönmek istediğini belirttiği söylenen Muriqi, San Marino karşısında 4 gol atarak yıldızlaştı.

Fenerbahçe'nin 2019 yılında Galatasaray ile girdiği kıyasıya transfer yarışında, sarı-lacivertli formayı giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Fenerbahçe forması giydiği ilk sezonda beklentileri karşılamayı başarmıştı.

Attığı gollerle hem teknik ekibi hem de taraftarı memnun eden Muriqi, o sezon 17 gol atarak sene sonunda Lazio'ya 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin gönderilmesinin ardından en büyük sorunu ise forvet bölgesinde yaşadı. 2020-2021 sezonu boyunca 20 oyuncudan fazla transfer yapan sarı-lacivertliler, Kosovalı golcünün yerini dolduramadı.

LAZIO'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin yerini dolduramadığı Vedat Muriqi ise Lazio'da bekleneni veremedi. Lazio tarihinin en pahalı transferlerinden birisi olan Muriqi, sezonu sadece 2 golle tamamladı.

Sabah Spor muhabirlerinden Volkan Demir, Sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'yi çok istediğini ifade etmişti. Volkan Demir, "Muriqi'in maksimum kiralanma ihtimali olabilir. Lazio'nun bakış açısını biliyorum. Fenerbahçe, Lazio için bir numara değil." diye konuşmuştu.

EŞİNDEN HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

27 yaşındaki golcünün eşi Edibe Muriqi, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta transfer ateşini yakmıştı.

Edibe Muriqi, Lazio'da şans bulamayan Kosovalı futbolcuyu tekrar Fenerbahçe'de görmek isteyen taraftarlara şu sözlerle yanıt vermişti:

"Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün "dileğimiz" gerçek olur. Teşekkürler."

MİLLİ TAKIMDA FORMUNU BULDU

Serie A'da sezonun sona ermesinin ardından Kosova Milli Takımı'yla çalışmalarını sürdüren Vedat Muriqi, Kosova'nın ilk hazırlık maçında adeta geceye damga vurdu.

San Marino ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlayan Muriqi, 90 dakikaya 4 gol sığdırmayı başardı. 28, 45+1, 46, 76'ıncı dakikalarda attığı gollerle formunu tekrar bulan Muriqi, Kosova'nın tüm gollerini kaydetti.

Kosova ile San Marino arasında oynanan hazırlık karşılaşması, 4-1 sona erdi.

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Son dakika: Eşi transfer ateşini yakmıştı! Vedat Muriqi milli takımda kendine geldi...
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