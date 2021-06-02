Altay Diabate ve Roco'ya talip oldu!

İzmir temsilcisinin Fatih Karagümrük'le sözleşmesi sona eren Şilili stoper Enzo Roco'ya da kanca attığı ileri sürüldü. Beşiktaş'tan transfer olduğu Karagümrük'te geçen sezon 31 karşılaşmada forma giyen 28 yaşındaki savunmacı 3 gol atıp, 1 de asist yaparak takımına katkı sağladı. Şili Milli Takımı'nda da oynayan Enzo Roco'yu Trabzonspor'un yanı sıra İtalya'dan Napoli'nin de istediği kaydedildi. Altay'da takımı 18 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli'nin yarın ya da cuma günü Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile bir araya gelip yol haritasını çizeceği belirtildi. Deneyimli teknik adam bu görüşmede kulüpte alacağı göreve karar verecek.