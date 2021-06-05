Sörloth’un dönmesi hayal!

Trabzon taraftarının yoğun ilgisine karşın Norveçli oyuncunun babası noktayı koydu
Taraftarların milyonlarca 'dön' mesajına sosyal medya hesabından 'Lütfen bana mesaj göndermeyibırakın. Hayatımı çok stresli bir halegetiriyor' şeklinde cevap veren Sörloth hakkında Alman basınından iddia geldi. Bild, Sörloth'un Leipzig'de kalıp kendini yeni teknik direktöre kanıtlamak istediğini öne sürdü. Sörloth'un babası Goran Sörloth da "Trabzonspor'a dönmesihayallerin çok ötesinde. Leipzig'e dönüpyeni bir meydan okuma yapacak" dedi.
'YETİŞTİRİP, SATACAĞIMIZ İSİMLERİN PEŞİNDEYİZ'
TRABZONSPOR Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) Bizim Neslin Fidanları projesinde altyapı sporcularıyla fidan dikim törenine katıldı. Soruları yanıtlayan Sağıroğlu, "Ekonomik yapımızın sürdürebilmesi için yetiştirip satacağımız oyuncuları bulup kadroya sokmalıyız. Yine geliştireceğiz ve katkı alacağımız isimlerle, Trabzon'un geleceğini güçlendireceğiz" dedi.