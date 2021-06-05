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Giriş Tarihi: 5.6.2021

Sörloth’un dönmesi hayal!

Sörloth’un dönmesi hayal!

Trabzon taraftarının yoğun ilgisine karşın Norveçli oyuncunun babası noktayı koydu

Taraftarların milyonlarca 'dön' mesajına sosyal medya hesabından 'Lütfen bana mesaj göndermeyi bırakın. Hayatımı çok stresli bir hale getiriyor' şeklinde cevap veren Sörloth hakkında Alman basınından iddia geldi. Bild, Sörloth'un Leipzig'de kalıp kendini yeni teknik direktöre kanıtlamak istediğini öne sürdü. Sörloth'un babası Goran Sörloth da "Trabzonspor'a dönmesi hayallerin çok ötesinde. Leipzig'e dönüp yeni bir meydan okuma yapacak" dedi.

'YETİŞTİRİP, SATACAĞIMIZ İSİMLERİN PEŞİNDEYİZ'
TRABZONSPOR Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Bizim Neslin Uşakları Derneği (BNU) Bizim Neslin Fidanları projesinde altyapı sporcularıyla fidan dikim törenine katıldı. Soruları yanıtlayan Sağıroğlu, "Ekonomik yapımızın sürdürebilmesi için yetiştirip satacağımız oyuncuları bulup kadroya sokmalıyız. Yine geliştireceğiz ve katkı alacağımız isimlerle, Trabzon'un geleceğini güçlendireceğiz" dedi.

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Sörloth’un dönmesi hayal!
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