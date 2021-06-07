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Giriş Tarihi: 7.6.2021 11:22

dünyanın en değerli futbolcusu! Herkesi geride bıraktı...

AA
Phil Foden dünyanın en değerli futbolcusu! Herkesi geride bıraktı...

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin değerlendirmesine göre Foden, 190,2 milyon euroyla Mbappe, Haaland, Rashford gibi oyuncuların önünde piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu

Futbol dünyasında piyasa değeri en yüksek oyuncu, 190,2 milyon avroyla 'den oldu. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) hazırladığı "Haziran 2021 itibarıyla en değerli futbolcular" raporuna göre Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga) ve İtalya'nın (Serie A) en üst futbol liglerindeki piyasa değeri en yüksek oyuncular belirlendi.

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, kulüp ve milli takımda gösterilen performans ile kulübün performansı gibi kriterlere göre oluşturduğu model doğrultusunda, 190,2 milyon avro piyasa değeri bulunan İngiliz orta saha oyuncusu Foden, en değerli futbolcular sıralamasında zirveye yerleşti.

'ın İngiliz futbolcularından 178 milyon avro, ise 159,1 milyon avro piyasa değeriyle Foden'ı takip etti.

Listede 4. sırayı alan 'un Norveçli golcüsü 'a 155,5 milyon avro değer biçildi.

Bu futbolcuların ardından Barcelona'dan Hollandalı (138,7 milyon avro) ve İspanyol (133,2 milyon avro) sıralandı.

Uzun süre listenin zirvesinde bulunan Fransız , Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin bitmesine bir sezon kalması nedeniyle ilk 10'a giremedi. Mbappe, 118,3 milyon avro değerle 12. sırada kaldı.

İlk 100 futbolcunun dahil edildiği listede Barcelona'nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı ve Juventus'un 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ise yer almadı.

Piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu şöyle sıralandı:

1. Phil Foden (Manchester City): 190,2 milyon avro

2. Mason Greenwood (Manchester United): 178

3. Marcus Rashford (Manchester United): 159,1

4. Erling Haaland (Borussia Dortmund): 155,5

5. Bruno Fernandes (Manchester United): 154,3

6. Frenkie de Jong (Barcelona): 138,7

7. Pedri Gonzalez (Barcelona): 133,2

8. Alphonso Davies (Bayern Münih): 131,6

9. Joao Felix (Atletico Madrid): 127,8

10. Mason Mount (Chelsea): 123,6

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Phil Foden dünyanın en değerli futbolcusu! Herkesi geride bıraktı...
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