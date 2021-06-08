Başkan adayları renklerini seçti

G.Saray, 19 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde dün yapılan renk seçimi ile geri sayımı hızlandırdı. Işın Çelebi'nin başkan adaylığından çekilmesinin ardından 5 adayın yarışacağı seçim için adaylar ve ekipleri dün Türk Telekom Stadı'nda buluştu. 5 farklı rengin koyulduğu toplar içinden seçim yapan adaylar renklerini de belirledi. Metin Öztürk (5569) mor,İbrahim Özdemir (7019) sarı,Eşref Hamamcıoğlu (7102) yeşil,Burak Elmas (9320) kırmızıve Yiğit Şardan (9798) gri oy pusulaları ile başkanlık yarışında olacak.