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Giriş Tarihi: 8.6.2021

Başkan adayları renklerini seçti

Başkan adayları renklerini seçti

5 adayın yarışacağı seçimde mor, sarı, yeşil, kırmızı, gri renkle yarışacak

G.Saray, 19 Haziran'daki başkanlık seçimi öncesinde dün yapılan renk seçimi ile geri sayımı hızlandırdı. Işın Çelebi'nin başkan adaylığından çekilmesinin ardından 5 adayın yarışacağı seçim için adaylar ve ekipleri dün Türk Telekom Stadı'nda buluştu. 5 farklı rengin koyulduğu toplar içinden seçim yapan adaylar renklerini de belirledi. Metin Öztürk (5569) mor, İbrahim Özdemir (7019) sarı, Eşref Hamamcıoğlu (7102) yeşil, Burak Elmas (9320) kırmızı ve Yiğit Şardan (9798) gri oy pusulaları ile başkanlık yarışında olacak.

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Başkan adayları renklerini seçti
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