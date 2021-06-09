TFF'den yabancı kuralı talebine veto iddiası! Yeni sezonda 8+6 olacak...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 8+6 yabancı oyuncu kararını açıklamasından sonra kulüpler buna itiraz etmiş, önceki gün de TFF ile Kulüpler Birliği arasında bir toplantı gerçekleşmişti. Süper Lig ekipleri, pandemi nedeniyle bu kararın 1 yıl daha ertelenmesi ve sınırsız yabancı oyunculu sistemin devam etmesi talebinde bulunmuştu.