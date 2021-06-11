Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gareth Bale: Türkiye, büyük takımları yenebildiğini gösterdi
Giriş Tarihi: 11.6.2021 17:55 Son Güncelleme: 11.6.2021 18:01

: , büyük takımları yenebildiğini gösterdi

AA
Gareth Bale: Türkiye, büyük takımları yenebildiğini gösterdi

Galli yıldız futbolcu , 'nda () 'nin de yer aldığı A Grubu'nda zorlu maçlara çıkacaklarını söyledi.

Geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Real Madridli Bale, grubun ilk maçında 'in yarın ile yapacağı karşılaşma öncesi basın toplantısına katıldı.

Galler'in 'da yarı finale kalmasına rağmen bu turnuvanın çok daha zorlu geçeceğini ve iki turnuvanın birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "2016'da yaptıklarımız hala tartışılabilir, ama bugün farklı bir takıma sahibiz ve farklı bir turnuvadayız. Çok zorlu bir gruptan çıkmak için çabalayacağız." dedi.

"TÜRKİYE, BÜYÜK TAKIMLARI YENEBİLDİĞİNİ GÖSTERDİ"

Gruptaki takımları değerlendiren , "Büyük bir futbol tarihine sahip 'nın kalitesi, zaten belli. İsviçre üst düzey takımlardan biri ve , son 12 ayda gösterdiği performansla büyük takımları yenebildiğini gösterdi. Kimin favori olduğunu söylemek zor. Önümüzde çekişmeli maçlar olacak ve bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Amacımız ilk olarak gruptan çıkmak. Bunu başarırsak devamına daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

boyunca Galler'i geçici olarak çalıştıracak teknik direktör ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen sezon sakatlık sorunları yaşamasına rağmen kadroya dahil edilen Juventuslu 'in hazır hale geldiğini ve görev verilmesi halinde yarınki maçta oynayabileceğini söyledi.

Bale'in milli maçlarda son dönemde gol atamamasına ilişkin soruya ise Page, "Dünyanın sonu değil. Gareth gol atamasa bile başka oyuncumuza attırır. Gol pası vermesi, bizim için daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.

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Gareth Bale: Türkiye, büyük takımları yenebildiğini gösterdi
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