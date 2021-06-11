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Giriş Tarihi: 11.6.2021

Sol beke Espino geliyor

YUNUS EMRE SEL
Sol beke Espino geliyor

Transferin hızlı takımı , 29 yaşındaki Uruguaylı Alfonso Espino’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti

, ve gibi önemli yıldızları kadrosuna katan , sol bek için de harekete geçti. Fırtına'nın, İspanyol ekibi Cadiz'de forma giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirme aşamasına geldiği öğrenildi. Uruguay basınında yer alan haberlere göre bordo- mavili yönetimin, 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak istediği ve bu konuda önemli aşamalar kaydettiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından 'da başlayan ardından Nacional'e geçen Espino, 2019'un devre arasında Cadiz'e transfer oldu. 1.72 cm boyundaki tecrübeli sol bek, hızı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

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Sol beke Espino geliyor
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