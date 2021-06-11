Sol beke Espino geliyor

Transferin hızlı takımı Trabzonspor, 29 yaşındaki Uruguaylı Alfonso Espino’yu kiralık olarak kadrosuna katmak için önemli mesafe kat etti
Bruno Peres, Gervinho ve Marek Hamsik gibi önemli yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor, sol bek için de harekete geçti. Fırtına'nın, İspanyol ekibi Cadiz'de forma giyen Alfonso Espino'nun transferini bitirme aşamasına geldiği öğrenildi. Uruguay basınında yeralan haberlere göre bordo-mavili yönetimin,29 yaşındaki oyuncuyusatın alma opsiyonu ilebirlikte kiralamak istediğive bu konuda önemliaşamalar kaydettiğibelirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Cadiz'le 2023 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerine ülkesinin takımlarından Miramar'da başlayan ardından Nacional'e geçen Espino, 2019'un devre arasında Cadiz'e transfer oldu. 1.72 cmboyundaki tecrübeli solbek, hızı ve tekniği iledikkat çekiyor.